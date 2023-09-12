Украина или Россия: кто победил на саммите G20, где лидеры мира устроили спор по вопросу агрессии РФ. Интервью с Мережко

В Индии 9-10 сентября состоялся саммит стран "Большой Двадцатки" (G20). Накануне встречи официальные лица все еще спорили по поводу упоминания войны в Украине в тексте совместного заявления. Хотя участники саммита все же согласовали совместную декларацию, но в этот раз страны G20 не осудили вторжение России в Украину. В то же время они призвали обе стороны конфликта "соблюдать принципы ООН". В итоговом документе в пункте, касающемся войны в Украине, Россия вообще не упоминается.

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В то же время президент Франции Макрон заявил, что эта встреча "еще раз подтвердила изоляцию России, потому что подавляющее большинство стран-членов G20 осудило российское вторжение в Украину".

Об основных результатах саммита "Большой Двадцатки" в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

– Результаты саммита G20 для Украины, состоявшегося в Индии, неоднозначны. В нынешней итоговой декларации "Двадцатки" не было явного упоминания о российской агрессии, в отличие от заявления прошлогоднего саммита на Бали. Тогда цитировалась резолюция ООН, осуждающая "решительнейшим образом агрессию Российской Федерации против Украины", в Делийской декларации нет ничего о России в контексте войны против Украины – только упоминание о ней присутствует в небольшом месте, где речь идет о зерновом соглашении. Это поражение Украины, усталость от войны или попытка не раздражать Путина в то время, когда страны как Запада, так и "неЗапада" хотят договориться о безопасном вывозе продовольствия по Черному морю?

– Хочу сказать, что результаты саммита показали простую вещь – в G20 сегодня входит много стран, имеющих разные ценности, а потому прийти к полному согласию по многим вопросам, особенно политическим, очень трудно. Вообще "Большая двадцатка" – такое мировое правительство для решения в основном конкретных экономических вопросов. Поэтому то, что к вопросу российской агрессии против Украины было приковано какое-то внимание, уже большое достижение. Со своей стороны Индия пыталась его отодвинуть как можно дальше, чтобы угодить России и Китаю и быть в центре внимания, но это не удалось.

Я бы сказал, что был достигнут определенный компромисс для всех заинтересованных сторон. А если говорить об итоговой декларации, то уже выходит на первый план вопрос интерпретаций тех формулировок, которые были указаны в этом документе.

– Министр иностранных дел России Сергей Лавров был достаточно доволен результатами саммита и похвалил индийское руководство. Он заявил, что итоговые формулировки декларации G20 "сбалансированы", отметив, что "ведение переговоров Индией о формировании текста итогового документа является прорывом для развивающихся стран в противовес богатому Западу". Так все же, если говорить более конкретно, то результаты саммита – чья победа, а чье поражение?

– Хотя Лавров и доволен, якобы потому, что в итоговом тексте Россия не упоминается, но все же понимают, как есть на самом деле. Поэтому я бы выделил некоторые положительные моменты для Украины. Во-первых, в документе говорится о недопустимости использования ядерного оружия и ядерного шантажа. Когда об этом заявляют наиболее экономически развитые страны мира, то это обычно положительно для нас, ведь Россия неоднократно угрожала своим ядерным оружием всему миру.

Во-вторых, зерновое соглашение. В части декларации, посвященной этому вопросу, G20 призывает обеспечить беспрепятственный вывоз зерна и других продуктов из украинских портов. В этой части содержится призыв прекратить удары и разрушения портовой инфраструктуры, касающиеся продовольственной и энергетической безопасности, что является важным моментом для Украины и ее экономики.

В-третьих, всё же страны G20 отметили недопустимость и осудили использование вооруженной силы для территориальных захватов. Все же понимают, что речь идет именно о политике Российской Федерации. Поэтому сказать, что саммит закончился каким-нибудь провалом для нашей страны, я не могу. Да, нам бы хотелось большего, но пока это не очень возможно. Россия и Китай имеют определенное влияние на некоторых членов "Двадцатки", а решения же принимаются консенсусом, которого при таком ходе событий сложно достичь. Я бы также отметил, что вопрос Украины не остался без внимания, хотя его и пытались устранить, а у нас остались верные союзники, продолжающие совместную борьбу.

– С чем может быть связан отказ главы КНР Си Цзиньпина участвовать в саммите лидеров Большой двадцатки и президента России Владимира Путина?

– Для Индии, прежде всего как для хозяйки этого мероприятия, это было неприятной новостью. Ведь индийцы очень стремились показать, что их страна выходит на один уровень с ведущими странами мира, поэтому старались привлечь всех мировых лидеров и показать себя с лучшей стороны. Да, именно накануне саммита они запускали космические станции на Луну и к Солнцу. Эти миссии успешно завершились, что поставило их в один ряд с ведущими космическими странами.

Что касается Китая и Индии, то у них исторически очень большие политические разногласия. То, что Си Цзиньпин решил не участвовать в саммите G20, скорее всего, связано с ухудшением отношений между Китаем и Индией. В частности, это связано с тем, что на официальной китайской карте спорная территория была обозначена как территория Китая, что вызвало серьезную реакцию и протест со стороны индийской дипломатии.

Что касается отсутствия Владимира Путина, то у российского президента, кажется, просто уже началась какая-то паранойя относительно своей безопасности. Он просто боится путешествовать за границу. Ведь арест в Индии был невозможен из-за того, что эта страна не ратифицировала Римский статут. Кажется, он также очень озабочен ситуацией внутри России. Поэтому боится еще одного мятежа. Хотя власти Индии сделали все возможное, чтобы угодить Путину и чтобы он приехал, даже не пригласили Украину принять участие в работе саммита.

Они действительно стремились собрать у себя всех членов "Большой двадцатки", но произошло как произошло. Это еще раз говорит о том, что на сегодняшний день в этом собрании стран отсутствует единство.

– В преддверии саммита генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация "принимает активное участие" в попытках наладить экспорт российского зерна и удобрений, а также выступил за создание "системы взаимных гарантий". Затем появилась информация, что он написал "секретное письмо" Сергею Лаврову, в котором предложил план действий по возобновлению зернового соглашения.

В послании было предложено заключить соглашение между Секретариатом ООН и Россией на основе "четырех принципов", которые помогут возобновить реализацию зерновых соглашений. Хотя заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак и заявил, что организация не пытается добиться снятия или обхода антироссийских санкций, а предложения по зерновому соглашению составлены с учетом существующих санкционных режимов, привкус негатива велик.

– Что касается этого вопроса, то отношение к такому ходу событий только отрицательное. Ведь уже давно сформирован простой и единый принцип – никакие решения по Украине не должны приниматься без участия Украины. Здесь мы наблюдаем попытки ООН и некоторых стран нарушить этот принцип.

К генеральному секретарю ООН господину Гутеррешу возникает много вопросов после этого тайного письма. Дело в том, что у Организации Объединенных Наций нет компетенции принимать решение об отмене санкций, потому что она их не вводила. Появилась такая неофициальная версия – что генсек ООН сделал это предложение от имени некоторых стран, которые сегодня якобы готовы снять определенные санкции с России. То есть Гутерреш выступил неким коммуникатором этого процесса. Это только предположение. Так или иначе, но очень неприятным является уже тот факт, что такие предложения делаются таинственным способом и без консультаций с Украиной. И все же в этом вопросе нужно еще досконально разобраться, что на самом деле произошло.