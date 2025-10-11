Украина и Великобритания расширяют оборонное партнерство: что известно о новом соглашении. Фото

Украина и Великобритания усиливают оборонное сотрудничество. Стороны подписали заявление о намерениях между Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и Министерством обороны Украины по программе LYRA.

Видео дня

Соответствующий документ закладывает партнерство по разработке и внедрению технологий для поля боя. Об этом 11 октября сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Заявление подписано на полях Международного форума оборонных индустрий DFNC3

По словам Шмыгаля, документ фиксирует намерение сторон совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В частности, есть договоренность о создании рабочей группы, которая будет координировать реализацию проектов в рамках программы LYRA.

Цель LYRA – это усиление обороноспособности обеих стран, путем объединения украинского и британского оборонно-промышленного и научного потенциала для совместной разработки, модернизации и масштабного производства необходимых боевых систем.

Вместе с тем, заключено проектное соглашение о совместном с Великобританией производстве артиллерийских систем.

"Благодарен Великобритании за сильные взносы в обороноспособность Украины. Вместе усиливаем безопасность всей Европы", – написал украинский министр.

Напомним, 18 сентября Владимир Зеленский подписал закон, который ратифицирует Соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией. Документ предусматривает существенное усиление военной поддержки Украины. Кроме того, стороны договорились развивать сотрудничество в экономической сфере.

Как писал OBOZ.UA, перед голосованием за ратификацию соглашения, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подчеркивал, что Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией определяет членство Украины в НАТО как реальную гарантию безопасности для нашего государства. Но для этого Украина должна провести необходимые реформы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!