Украина готова воевать еще три года и Путин этого не выдержит, – Сикорский

Украина готовится к длительной войне против России и готова воевать еще три года. В то же время российский диктатор Владимир Путин не сможет выдержать такой затяжной конфликт.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью подкасту The Rest Is Politics. Он отметил, что украинская армия имеет ресурсы для ведения боевых действий еще на несколько лет.

По словам Сикорского, Украина уже частично обеспечивает себя вооружением, что свидетельствует о наращивании оборонного потенциала. Европа собирается предоставить Киеву средства для сопротивления, используя замороженные российские активы.

В то же время Россия, по мнению Сикорского, не способна так долго выдержать войну.

"Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года. Мы собираемся предоставить Украине средства для сопротивления еще на три года, используя замороженные российские активы. Сейчас Украина производит половину своих беспилотников и ракет", — сказал Сикорский.

"Мы будем лучше есть траву, чем снова станем колонией РФ"

Министр также заявил, что поражение Украины в войне против России станет прямой угрозой для Польши и всего восточного фланга НАТО.

"Мы считаем, что если Путин завоюет Украину, мы будем следующими. И такое уже случалось раньше. Именно поэтому мы тратили 2% ВВП на оборону в течение 20 лет, а сейчас тратим 4,7%... Знаете, мы будем лучше есть траву, чем снова станем российской колонией", – подчеркнул Сикорский.

Кремль потерпел стратегическое поражение

Глава МИД Польши напомнил, что война России против Украины продолжается уже более 10 лет, ведь она началась с момента аннексии Крыма. А Россия до сих пор "воюет на Донбассе".

По мнению Сикорского, Кремль потерпел стратегическое поражение, поскольку не достиг ни одной из поставленных целей.

"Мы думали, что у него вторая армия в мире, а он думал, что будет государственный переворот и это будет легкая прогулка, трехдневная операция. И уже более десяти лет он до сих пор воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", – отметил глава МИД Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Однако этот процесс остается сложным и длительным. По его словам, завершение боевых действий требует времени, ресурсов и осторожного подхода.

