Крым и Донбасс в обмен на НАТО: насколько реален такой вариант для Украины сейчас

В Европе и США параллельно публикуются "мирные инициативы" в отношении Украины. Все это происходит накануне масштабного мирного саммита в Швейцарии и больше похоже на зондирование почвы на предмет возможных уступок.

Тезис о том, что Украина может поступиться своими территориями в обмен на гарантии немедленного присоединения к НАТО звучит в неформальных дискуссиях членов Альянса, пишет итальянская La Repubblica, не указывая источники этой информации. Издание отмечает, что "эта гипотеза" якобы не озвучивается официально, однако становится актуальной накануне выборов в США.

The Washington Post пишет, что в частных разговорах Трамп предлагает принудить Украину уступить России Крым и Донбасс.

О некоторых компромиссах говорит и генсек НАТО Столтенберг: "Именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти. Нам нужно дать им возможность оказаться в таком положении, когда они действительно добьются приемлемого результата за столом переговоров".

Возникает впечатление, что главное во всех этих заявлениях – территориальные уступки со стороны Украины для прекращения войны, а НАТО… это уже позже, может быть.

Что стоит за последними заявлениями на Западе относительно территориальных уступок со стороны Украины – в материале OBOZ.UA.

НАТО и территории

Идея "НАТО – в обмен на территории" не нова. Еще в прошлом году ее высказал бывший генсек Альянса Расмуссен, мол, Украина присоединяется к блоку, но при этом Статья 5 договора не распространяется на оккупированные территории. Как утверждает Расмуссен, исключение из-под действия договора ВОТ уменьшит угрозу конфликта между РФ и НАТО, в определенном смысле это будет похоже на введение бесполетной зоны для России, чтобы она не могла летать над Украиной или направлять ракеты на украинские города.

В августе прошлого года руководитель штаба генсекретаря НАТО Стиан Йенссен также предположил, что Украина может обрести членство в Альянсе в обмен на территориальные уступки. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал подобные разговоры "нечестными". По его словам, Киев хочет стать членом Альянса, но менять НАТО на наши земли – нечестный разговор, нечестный диалог, искусственная провокация.

На днях эта идея снова появилась в информационном поле. "Страны НАТО допускают заключение соглашения с Украиной, согласно которому Киев отдаст России оккупированные территории в обмен на вступление в Альянс. Такой вариант завершения войны неформально обсуждается членами военного блока", – пишет La Republica.

По данным газеты, подобный сценарий сейчас рассматривают эксперты, но пока он не оценивается с политической точки зрения. Идея состоит в том, чтобы разрешить военный "конфликт" по аналогии с тем, что произошло после Второй мировой войны с Германией, территория которой была фактически разделена между СССР и Западом.

Однако все решения, связанные с войной в Украине, заморожены до выборов президента США в ноябре этого года. Россия также ожидает итогов голосования и не проявляет заинтересованности в переговорах.

План Трампа – отказ от Крыма и Донбасса

Если на выборах президента США победит Трамп, идея о том, что Украина должна уступить свои территории в обмен на членство в НАТО, может актуализироваться.

Газета Washington Post рассказала о намерениях Трампа в случае его возвращения в Белый дом остановить войну в Украине, надавив на Киев, чтобы Украина отказалась от части своей территории, включая Крым и Донбасс.

Трамп ранее уже заявлял, что в случае победы "за 24 часа остановит войну между Россией и Украиной" и посадит стороны за стол переговоров. При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны". В частной беседе Трамп заявил, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода" из сложившейся ситуации.

Впрочем, у Трампа уже отвергли озвученный план. "Любые спекуляции о плане Трампа исходят от неназванных и неосведомленных источников, не имеющих представления о происходящем и произошедшем", – заявила пресс-секретарь его предвыборного штаба Кэролайн Ливитт, назвав материал Washington Post "фейковой новостью" и подчеркнув, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

Для Украины это неприемлемо

"Абсурдный и неприемлемый для Украины вариант" – такое мнение по поводу озвученных предложений в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Это означает фактически разделение нашей страны на две части, что является неприемлемым вариантом. К тому же такой сценарий приведет не к окончанию войны, а к возможной паузе перед очередной масштабной агрессией со стороны России.

Лично меня смущает такой подход. После того как мы согласимся на такое развитие событий, нас примут сразу в НАТО? Или будет так, как сегодня нас принимают в ЕС, когда непонятно, что и как будет в этом направлении. Пора пересмотреть подходы к этому вопросу, потому что иначе мы зайдем не туда", – отметил Владимир Огрызко.

Вступление Украины в НАТО может состояться только после завершения нынешнего конфликта, сообщает Госдепартамент США. В частности, против присоединения Киева к военному блоку выступают США и Германия. В НАТО до сих пор опасаются, что из-за соглашения о коллективной безопасности Украина может втянуть Альянс "в величайшую сухопутную войну в Европе с 1945 года". Вместо приглашения западные страны хотят снова дать Украине "четко понять", какие условия страна должна выполнить, чтобы начать переговоры по вступлению в Альянс.

Требуется политическое решение и помощь

Сама тема циркулирует в западных кругах довольно давно, еще до начала большой войны. По-моему, это свидетельствует о том, что тема Украины и НАТО, будущей структуры безопасности в Европе и сдерживания России является главной" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, который возглавлял Миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел и заместителем министра обороны Украины.

"Для нас каждый такой всплеск обсуждений вокруг Украины вызывает первую реакцию – снова что-то пытаются решать или планировать без нас. А украинцы уже не раз говорили – это недопустимо. Украина сама будет решать, как в дальнейшем обеспечивать свою послевоенную безопасность и как строить будущее. И, собственно, Украина воюет за демократию и за свою свободу. Где остановится эта линия, разделяющая демократию и тоталитаризм? Очевидно, что она должна остановиться на границе Украины. Потому что возвращение в серые зоны бесперспективно. Так ведь хочет диктатор Путин. На этом базируется стратегия России – иметь буферные зоны. Но это приведет только к консервации войны.

Итак, вопрос гораздо глубже, чем как остановить войну и где может остановиться это распределение территории, так сказать. Главное, как будет устроена безопасность в Европе. И мы на этот вопрос ответим – восстановление территориальной целостности в международно признанных границах. Нам для этого нужны силы и средства. Нам необходима поддержка США, единство НАТО и ЕС.

Единство Евросоюза мы видим, ведь принято решение о начале переговоров с Украиной. От НАТО есть предложение о дополнительных средствах для Украины, хотя оно еще очень сырое, но это означает, что есть понимание – агрессора надо выгнать любой ценой.

На сегодняшний день необходимо политическое решение со стороны НАТО относительно членства Украины. Что Украина не только когда-нибудь будет членом Альянса, а что ее точно пригласят в состав. Это необходимо для того, чтобы сделать важнейший шаг в направлении обеспечения послевоенной безопасности в Европе. Приглашение означало бы, что в вопросе когда и как будет поставлена точка. Поскольку в Бухаресте в 2008 году мы слышали, и это записано в декларации, что Украина станет членом НАТО. И в Вильнюсе это снова повторили, но приглашения все еще нет. Все к этому вроде бы идет, но никак не дойдет.

Важность такого шага очень велика. Ведь это как с заявлением президента Франции Макрона о западных войсках в Украине – чем больше будет таких опций и возможностей, тем меньше будет простора для маневров. Если россияне уверены в том, что никогда НАТО не будет участвовать в защите Украины, то это совсем другая ситуация, чем когда они будут знать, что, возможно, НАТО будет задействовано. Вот для меня заявление Столтенберга о создании фонда в 100 миллиардов и возможности поставок вооружений и боеприпасов – тоже шаг в том направлении, которое заставляет Кремль учитывать и такую возможность.

На мой взгляд, наиболее важно для нас сейчас не то, что будет приниматься когда-нибудь позже, а то, что нам нужно воевать сейчас. И чем скорее мы будем получать необходимую помощь, тем успешнее будет отпор агрессору и тем скорее сможем говорить о настоящем мире, а не каких-то паллиативах", – отметил Игорь Долгов.