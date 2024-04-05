100 миллиардов и оружие для Украины: НАТО переходит 'красные линии' и уже не боится войны с Россией?

В Брюсселе завершилось двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО, посвященное 75-летию Альянса. На встрече договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, но уже анонсированное ранее революционное предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга основать фонд в 100 млрд евро вызвало противоречивую реакцию.

Конечно, хорошо, что продолжение войны и осознание, что российский диктатор Путин не настроен ни на какие переговоры и вряд ли остановится на украинской границе, делает свое дело – НАТО, наконец-то, хотя бы на уровне заявлений выходит из зоны комфорта. Ведь до этого времени Альянс дистанцировался от коллективных действий, направленных на помощь Украине, чтобы "избежать потенциального втягивания в войну с РФ".

Но есть вопрос о способности как утвердить этот план (а наложить вето может кто угодно, и в этом ряду не только Венгрия), так и полноценно его реализовать. Сегодня НАТО даже не может выполнить программу Комплексного пакета помощи – из 500 млн обещанной помощи поступило всего 10 процентов. К тому же треть членов все еще не выполняет внутренний план отчислений 2 процента ВВП, что уж говорить о новых 100 млрд долларов.

И все же если решение будет принято, это означает новое развитие событий в российско-украинской войне. Но это "если" опять же растягивается по крайней мере до июльского саммита в Вашингтоне, ведь кроме красивых "100 млрд", пока больше никакой конкретики. То есть три месяца войны украинцы будут ждать решения, которое нужно было еще вчера и проблематично выполнить, когда каждый день потери, атаки на фронте, ракетные и бомбовые удары, уничтожающие города.

О том, как НАТО планирует изменить свой подход к помощи Украине и что может помешать такой инициативе, – в материале OBOZ.UA.

Прекрасная инициатива со многими "но"

План Столтенберга – конечно, при условии реализации – перевернет текущую роль НАТО и будет означать, что Альянс, наконец, выходит за рамки своего предыдущего поведения – не провоцировать Россию и пытаться не влезать в войну против нее. На Западе, кажется, начинают понимать, что ограничение украинской помощи не останавливает Путина, а делает его планы еще более кровожадными. Поэтому появляется Макрон с заявлениями о войсках, а теперь и Столтенберг.

"Усиление роли НАТО в оказании поддержки – способ положить конец этой войне таким образом, чтобы Украина победила", – отметил Столтенберг.

Специальный фонд по поддержке Украины в размере 100 млрд рассчитан на пять лет. Цель – сделать помощь менее зависимой от национальной политики отдельных государств, позволив планировать ее на долгосрочную перспективу. Одно из предложений состоит в том, чтобы члены НАТО внесли вклад в фонд, что уменьшило бы общую долю, которую платят США, а также подорвало бы аргумент о том, что европейские союзники тратят на оборону гораздо меньше, чем Штаты.

Судя по публичным комментариям глав МИД стран – членов НАТО, у них пока много вопросов по этой инициативе. Пока неясен механизм распределения взносов. Также не решено, будет ли учитываться при формировании фонда объем военной помощи, ранее предоставленной Украине отдельными странами – членами блока, как и уже имеющиеся двусторонние договоренности по поводу будущих поставок.

Одна из причин нынешней "революции" – события в Штатах, где законопроект о военной помощи в размере 60 миллиардов долларов заблокирован в Конгрессе из-за Дональда Трампа. Столтенберг четко дал понять, что ситуация в Вашингтоне вызывает обеспокоенность. "Каждый день промедления с решением США о предоставлении Украине большей поддержки имеет последствия на поле боя", – сказал он, добавив, что Россия теперь способна "превзойти" Украину.

Генсек Альянса также предлагает кардинально изменить и процесс поставки вооружений для нужд Украины. Сейчас большинство членов блока поставляют Украине военную помощь через возглавляемый США формат Ramstein.

Колебания и сопротивление

Пока эти договоренности имеют статус предварительных и сопровождаются скептическими комментариями официальных лиц некоторых стран-членов. Уже звучит обеспокоенность, что предоставление НАТО стольких денег и полномочий подорвет усилия ЕС по усилению собственной обороны.

Страны старой Европы намекают, что реализовать программу будет достаточно сложно. Вот министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес: "Нужно подсчитать, сколько нужно Украине, чтобы сохранить свою демократию, суверенитет и территориальную целостность. И когда мы будем иметь эту сумму, мы должны решить, как можем ее получить". А это уже заявление главы МИД Италии: "Дьявол кроется в деталях, нужно смотреть, как это будет работать для каждой страны, какой может быть процент. Это предложение интересно, но прежде чем обещать Украине точную цифру, лучше оценить, изучить и понять, как, когда и что можно сделать, кто что должен делать".

Со своей стороны Польша, Чехия и страны Балтии хотя и поддерживают создание фонда, но озабочены проблемой единодушия, необходимого для окончательного утверждения. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу же дал понять, что проблемы с этим будут по-прежнему: "Мы отклоним любое предложение, которое превратит НАТО в наступательный Альянс, поскольку это приведет к серьезной эскалации. Это не война Венгрии и не война НАТО".

Стоит отметить, что ранее Венгрия уже неоднократно публично выступала против тех или иных инициатив НАТО, но в конце концов соглашалась с ними. Возможно, в Брюсселе рассчитывают, что в этот раз будет так же. По крайней мере, об этом заявил Столтенберг, отметив, что уверен в том, что удастся учесть опасения, высказанные Венгрией, и найти путь к консенсусу в ближайшие недели.

Планка поставлена высоко, но все это пока на уровне деклараций

Главное, что понятно из слов Столтенберга, – намерение поставить поддержку Украины на долгосрочную основу и придать ей системный характер. Собственно говоря, война уже повлекла за собой достаточно значительные изменения в НАТО, в частности, была принята новая стратегическая концепция, где определено, что Российская Федерация является источником угрозы. Следовательно, с этой угрозой нужно бороться, а фактически борется с угрозой только Украина, выполняющая тем самым одну из главных целей НАТО – сдерживать Россию. В принципе, уже хорошо, что такие проекты обсуждаются, но такая помощь нужна еще вчера" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, который возглавлял Миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины.

"Что касается анонсированного фонда поддержки Украины, то пока известно не так много. Озвучена сумма и срок в 5 лет. При этом не сказано, как именно фонд будет формироваться и использоваться. Есть время к Вашингтонскому саммиту летом определиться со всеми вопросами этого предложения.

Интересно также, есть ли какая-либо связь между тем фондом, который формируется в Европейском Союзе. А мы знаем, что верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в начале года говорил, что обязательства стран – членов Евросоюза по военной поддержке Украины на этот год уже превысили 20 миллиардов евро.

Еще вопрос: каким образом эти взносы в фонд НАТО будут соотноситься с обязательствами стран – членов НАТО о военных бюджетах в размере не менее 2% ВВП. Будут ли эти суммы входить во вновь создаваемый фонд или это будет отдельно? Так что у меня еще нет понимания, как этот фонд, который только обсуждается, будет координироваться и по финансам, и по потребностям и кем он будет управляться. Это остается пока предметом обсуждения.

И все же такие шаги означают определенный качественный переход НАТО в вопросе помощи Украине, потому что до этого момента Альянс оказывал исключительно нелетальную поддержку. НАТО чувствует свою ответственность и понимает, что должно делать намного больше в сложившейся ситуации. Есть понимание, что нужно переходить от нелетальной помощи к проектам снабжения вооружениями и боеприпасами. Это был бы существенный шаг со стороны НАТО, свидетельствующий о том, что дискуссии на тему, как не нагнетать ситуацию и как удержать Россию от эскалации, и его опасения уже не будут фигурировать. То есть планка поставлена высоко, но это все пока на уровне деклараций. Еще более качественным шагом навстречу Украине было бы, наконец, принятие решения о приглашении страны в НАТО.

Перспективные решения – это хорошо, но они будут когда-то, а нам нужна помощь сейчас. То есть обсуждение новых проектов не должно тормозить оказание помощи, которая нужна теперь и здесь. Я имею в виду, что пока не видно просветления с помощью непосредственно от Штатов, которой ждали еще в конце прошлого года. Уже почти ясно, что и в апреле решения Палаты представителей не будет. Так что январь, февраль, март, апрель Украина воюет благодаря двусторонним пакетам помощи, которые продолжают поступать, но это очень мало в нынешних непростых условиях на фронте и давлении со стороны России", – отметил Игорь Долгов.