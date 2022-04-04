'Удар' по России, откуда не ждали: в Скандинавии возникла новая угроза для Путина

После вторжения армии Путина в Украину Финляндия и Швеция, которые находятся близко к России, замыслились о членстве в НАТО. Там осознали угрозы, которые исходят от непредсказуемого агрессивного соседа.

Скандинавские страны признают, что нападение войск РФ на Украину изменило ситуацию с безопасностью во всей Европе и что существует угроза, защититься от которой можна в том числе вступлением в НАТО. Лишняя головная боль для российского руководства пришла, откуда не ждали, сообщает издание Reuters.

Финляндия, которая имеет протяженность границы с Россией в 1300 километров, проводит консультации с руководством Альянса относительно вступления. Также проводятся консультации со странами-членами НАТО относительно присоединения этой страны.

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Последний опрос относительно вступления Финляндии в НАТО показал, что 62% граждан "за" и только 16% "против", в Швеции же – 59% граждан за вступление в военный союз, если это сделают финны.

В начале марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Альянс делится всей информацией о войне в Украине с Финляндией и Швецией. Он также подчеркнул, что эти страны могут получить членство "довольно быстро".

Российский МИД не остался в стороне таких процессов. Там предупредили скандинавские страны о "серьезных военных и политических последствиях" в случае вступления в НАТО.

"Президент Путин хочет, чтобы НАТО было меньше на границах России. Но он получает больше НАТО", – сказал Столтенберг.

В Службе безопасности Финляндии заявили, что страна должна остерегаться возможных ответных действий России.

"Нам не нужно принимать какие-либо быстрые решения для нашей собственной защиты, но, безусловно, возможное заявление о членстве может привести к тому, что мы станем объектом вмешательства или гибридных действий", – сказал глава МИД Пекка Хаависто.

При этом политики и дипломаты признают, что, при наличии воли для вступления в НАТО у обеих скандинавских стран, Финляндия первой сделает этот шаг. Хотя финны считают гораздо более благоприятным вариантом – одновременное вступление в НАТО вместе с Швецией.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, большая часть договоренностей, достигнутых на саммите НАТО 24 марта, была непубличной. В частности, там обсуждалась красная линия, при пересечении которой Альянсу придется принимать более активное участие в противодействии России. Опасность вторжения России в страны НАТО вполне реальна, заявил экс-глава МИД Украины Павел Кликнин.

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