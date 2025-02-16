'Убийца и террорист': Зеленский признался, что сказал бы Путину на переговорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что на мирных переговорах с кремлевским главарем Владимиром Путиным он говорил бы с убийцей и террористом, который "никогда не изменится". Никаких решений, заключенных США и РФ без обсуждения с Украиной, наша страна никогда не примет.

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Об этом президент высказался в интервью NBC News. Отвечая на вопрос о том, что бы он сказал Путину, Зеленский отметил, что "это диалог с террористом".

"У меня нет такой власти, достаточной власти, чтобы вытолкнуть его. Вот почему я должен об этом говорить. Так что наши союзники могут дать мне такую ​​власть, чтобы вытолкнуть его", – сказал он.

Также глава государства подчеркнул: он никогда не одобрит никаких решений между Вашингтоном и Москвой, если Киев не будет участвовать в переговорах. "Это война в Украине, против нас, и это наши человеческие потери", – заявил Зеленский.

Говоря о возможности начала переговоров, он призвал европейских союзников также сесть за стол, предупредив о потенциально опасной ситуации для Европы.

Ссылаясь на разведданные, которыми Украина поделилась с союзниками относительно продолжающихся военных учений российской армии в Беларуси, президент не исключил масштабное вторжение РФ в другие регионы Европы.

"Зная, что ему не удалось нас оккупировать, мы не знаем, куда он пойдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы считаем – мы считаем, что Путин будет вести войну против НАТО", – сказал политик.

Зеленский повторил свое послание вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, с которым он встречался 14 февраля в Мюнхене: если Америка выйдет из Североатлантического альянса, "это будет уничтожением НАТО".

"Они [россияне] начнут с тех стран… малых стран, которые были в СССР, в Советском Союзе", – предположил украинский президент.

Он добавил, что не может предсказать, какую часть Европы Путин попытается оккупировать, но такая возможность всегда будет угрожать континенту.

Во время интервью Зеленский поблагодарил Трампа и других американских чиновников за поддержку, но указал на то, что "в мире нет ни одного лидера, который мог бы реально заключить сделку с Путиным без нас".

Тем не менее, президент Украины отдал должное американскому коллеге за то, что тот вселил страх в кремлевского диктатора.

"[Путин] не хочет никакого мира. Но я думаю, что он действительно немного боится президента Трампа, и я думаю, что у президента есть этот шанс, он силен, и я думаю, что он действительно может подтолкнуть Путина к мирным переговорам", – считает Зеленский.

Он хотел бы, чтобы Украина, а не РФ, была в приоритете для Трампа: "Мы не такие большие, как Россия, но я думаю, что стратегически Украина важнее для США, потому что мы действительно партнеры, союзники и разделяем общие ценности".

На вопрос, считает ли он, что Трамп ведет переговоры добросовестно, Зеленский ответил: "Я надеюсь на это. Да, я рассчитываю на это. Я очень рассчитываю на это".

"Я доверяю президенту Трампу, потому что он президент Соединенных Штатов, потому что ваш народ, ваши люди проголосовали за него, и я уважаю их выбор", – добавил глава Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил убеждение, что в российско-украинской войне не будет такой победы, как во Второй мировой. А еще заявил, что "конкретный план ее завершения" должен выбрать американский президент.

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