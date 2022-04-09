У Орбана после скандала заявили, что он тоже осуждает резню в Буче и требует расследования

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, осудил зверства над мирными украинцами в Буче. Ранее, по информации СМИ, он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского доказательств того, что убийства не были постановкой.

О позиции Орбана заявил в субботу, 9 апреля, его пресс-секретарь Берталан Хаваси, передает Telex. По словам Хаваси, Венгрия полностью поддерживает международное расследование и выявление виновных в кровопролитии в Буче.

Пресс-секретарь Орбана также напомнил, что ранее премьер Венгрии осудил войну РФ против Украины.

"Гражданское население должно быть защищено любой ценой, а жестокое обращение с ним должно быть осуждено самым решительным образом, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – сказал Хаваси.

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Ранее лидер польской партии "Права и Справедливость" Ярослав Качинський жестко осудил позицию Орбана в отношении войны России против народа Украины. Он призвал власть Польши пересмотреть отношения с Венгрией.

В частности, Качиньский посоветовал Орбану обратиться к офтальмологу, если тот не видит, что произошло в Буче.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на отказ Венгрии осудить преступления РФ против мирных украинцев. Там заявили, что перейти на правильную сторону никогда не поздно.

Напомним, Орбан, которого называют другом президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, выступил против санкций Евросоюза в отношении энергоносителей РФ или поставок оружия в Украину через территорию Венгрии.

Более того, он выразил готовность платить за российский газ в рублях. Таким образом Венгрия стала второй после Беларуси страной, согласившейся с этим требованием Кремля.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Орбана, что его страна нарушит санкции Евросоюза, если заплатит России за газ рублями.