'У нас есть конституция': в Кремле заявили, что остановки боевых действий в Украине по линии столкновения не будет

Остановки боевых действий в Украине по линии столкновения не будет. Оккупанты намерены продолжать захватническую войну на чужой территории, которую они уже записали в свою конституцию.

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Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 26 февраля. Также он начал говорить о "расистских законах" и русском языке, на котором, якобы, удобнее говорить украинцам.

"Были идеи "давайте оставим линию соприкосновения, вот это российская, а это украинская". Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция основанная на волеизъявлении людей. Во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов. Там тоже люди остаются, которым даже удобнее разговаривать на русском", – сказал Лавров.

Следует отметить, что захватчики внесли в конституцию РФ Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области и считают их российскими.

Напомним, по словам Лаврова, Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев в Украине. Причина такого заявления в том, что "Москву никто спрашивал".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле категорически против планов Великобритании отправить миротворческие войска в Украину. В России утверждают, что "любой план" Лондона "будет неприемлем" для Москвы. По словам Дмитрия Пескова, РФ "с беспокойством" следит за заявлениями премьер-министра Британии Кира Стармера, который готов разместить британские войска на территории Украины как гарантию безопасности в случае мирного соглашения.

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