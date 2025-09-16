УкраїнськаУКР
"Три предыдущие попытки провалились": Зеленский рассказал о подготовке Украины к двум наступательным операциям РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три продвижения Российской Федерации на фронте провалились. Сейчас враг планирует еще две тяжелые наступательные кампании.

Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News. Он отметил, что то, что вражеские наступления не были удачными, является очень важным сигналом.

"То, о чем я говорил европейцам и в Белом доме с президентом Трампом и его окружением. Я говорил, что русским не удастся взять наш восток, и то, что они там рассказывают, что они могут оккупировать город Сумы – все это ложь и манипуляции... Так мы и сработали", – заявил гарант.

Он подчеркнул, что три наступательные кампании стали проигрышем у россиян – у них много жертв, потеряно много техники. Моральное состояние бойцов РФ очень плохое.

Сейчас, говорит Зеленский, нашим воинам надо держаться. Им прежде всего нужна поддержка оружием и финансами от партнеров, которые идут на украинское производство дронов и средств РЭБ.

"И тогда мы выдержим еще две манипулятивные наступательные операции РФ. Я в этом абсолютно уверен", – заявил президент.

По состоянию на сейчас Украина полностью сорвала два российских наступления и "день-два" и станет понятно, что и третий обернулся для врага большими потерями и у него ничего не получилось.

"Мне нужно еще одни-двое суток, чтобы об этом сказать публично. Потому что наши ребята там действуют на одном направлении, важные действия сейчас. И они готовятся к еще двум наступательным операциям осенью. Я считаю, что у россиян все хуже пошло, чем они ожидали, гораздо хуже, чем они Путину докладывали", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 сентября рассказал о последствиях российских атак в разных регионах страны и призвал международное сообщество сделать выводы из действий Кремля. По его словам, ежедневно россияне демонстрируют отсутствие желания прекратить войну, тогда как Украина поддерживает все мирные инициативы.

