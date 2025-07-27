Вова Путин втайне проклинает Суркова, Медведчука и всех остальных, кто убедил его, что Киев будет взят за три дня. Сегодня у него нет выбора – или война до победы, которая недостижима, или проигрыш и полное забвение несовместимое с властью и жизнью. Тогда возникает вопрос: ради чего жил и воровал миллиарды? Его придворные летят в Турцию, чтобы договариваться о том, о чем договориться невозможно. Встреча Путина с Президентом Зеленским ради встречи не лезет ни в какие "ворота" кремлевских затворников. Переговоры в Турции это полное и закоченелое шапито. Единственное, чем полезны эти переговоры, так это договоренностями об очередном обмене военнопленных, но этой проблемой должен заниматься "Международный Красный Крест", а не правительственные делегации в контексте "переговоров о мире".

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Российская империя медленно, но верно, катится в пропасть. Даже если принятие пакета санкций Сената США против россии отложится в сентябре еще на месяц, оно все равно состоится. Это удавка для российской экономики и прежде всего для ее ВПК, хотя протянуть пару лет она еще в состоянии, а там и Трамп покинет свое кресло в Белом доме и для россии настанет час Х. Государство перестало быть созидательным и превратилось в разрушителя. История показывает, что такие государства живут недолго. Если в тоталитарном Советском Союзе что-то создавалось в науке и культуре, то в неофашистской россии все это конвертировалось в "отрицательный рост". Несмотря на жесткую цензуру компартии и КГБ, на экранах кинотеатров СССР появлялись потрясающие фильмы, звучали песни Высоцкого и Окуджавы, проходили "подпольные" выставки художников-авангардистов. Наука тоже не отставала. Теперь не просто все в прошлом, а фактически под запретом, кроме "взвейся, да развейся" и "все для победы". Это тупик.

Вся совестливая и талантливая российская интеллигенция: артисты, писатели, музыканты и ученые покинули россию в 2022. Остались лишь те, кто готов "лизнуть" и на задних лапках получить кусочек ветчины. Как писал Александр Городницкий еще в 2002 году:

"Скоро здесь, кроме мелкой сволочи,Не останется ни души. Помаши им вдогонку, Вовочка,Обязательно помаши".

Возвращаются времена хлёстких политических анекдотов советских времен. Вспоминается один из них: "Наполеон сидит и читает газету "Правда". К нему подходит адъютант и спрашивает: "Мой император, что вы читаете?" Наполеон отвечает: "Газету "Правда", мой друг, очень замечательная газета!". "Чем же она замечательная?", - удивляется адъютант. "Если бы у меня была такая газета, никто бы не узнал, что я проиграл сражение под Ватерлоо", - улыбается Наполеон". Когда россия проиграет в Украине все, что только можно и нельзя, все газеты страны и телевидение будут кричать о "великой победе русского духа" и непобедимости россии. После чего российская империя "прикажет долго жить" и настанет долгожданный мир. Однако, самое большое и даже убийственное разочарование для "ватников" будет не проигрыш в этой войне, а то, что "карета", на которой они хотели "въехать в Европу" неожиданно превратится в тыкву и вся их "ядерная триада" окажется никому не нужной и бесполезной. От такого поворота событий будут плакать даже дети.