Трамп заявил, что война в Украине не сможет завершиться без США, и назвал переговоры в Саудовской Аравии 'большим шагом'

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что война в Украине не может закончиться без участия США. В то же время он назвал переговоры в Саудовской Аравии, которые прошли 18 января между российскими и американскими представителями, "большим шагом".

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Об этом президент Соединенных Штатов сообщил во время выступления на саммите Future Investment Initiative Priority в Майами (штат Флорида). Он подтвердил, что у него есть план окончания войны в Украине.

"Они никогда не уладят эту войну без нашего участия", – подчеркнул республиканец.

Трамп добавил, что диалог между США и Россией во время переговоров в Саудовской Аравии имел положительные результаты, а также отметил, что имеет план урегулирования российско-украинской войны.

В то же время республиканец снова обвинил президента Владимира Зеленского, что тот убедил Соединенные Штаты потратить 350 млрд долларов на войну, которую, по словам Трампа, "невозможно выиграть".

Напомним, недавно американский глава обвинил Владимира Зеленского в том, что он "выманил" у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну. Трамп назвал украинского лидера "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля Трамп сделал ряд заявлений по поводу войны России против Украины. Он отметил, что Россия якобы хочет ее закончить, а также подверг критике страны Европы и бывшего президента США Джо Байдена.

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