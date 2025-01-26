Трамп планирует завершить войну в Украине до весны – The Independent

Опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины, являются "ложными". Аргументом в пользу этого якобы служит присутствие на его инвагурации лидера фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии.

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Позитивный сигнал для Украины в этом рассмотрело издание The Independent. Оно опубликовало материал, в котором со ссылкой на "инсайдеров" заявило, что Трамп якобы собирается добиться завершения российско-украинской войны "до весны".

"Опасения, что Дональд Трамп может быть готов отказаться от поддержки Украины и президента Владимира Зеленского со стороны Америки, ошибочны, утверждают инсайдеры. Люди, работающие с новоназначенной администрацией Белого дома, указывают на присутствие одного из ключевых союзников Зеленского на почетном месте во время инаугурации президента Трампа в понедельник. Давид Арахамия, лидер украинской парламентской группы партии Зеленского "Слуга народа", получил редкое место в ротонде Капитолия, чтобы стать свидетелем инаугурации. После этого он сообщил украинским СМИ, что теперь ожидает, что в следующем месяце официальная украинская делегация встретится с президентом США", – отмечено в материале.

The Independent пишет, что Арахамия стал "одним из немногих иностранных чиновников, допущенных в здание после того, как церемония была перенесена внутрь из-за минусовой температуры в Вашингтоне в тот день". Кроме него там присутствовали, например, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Италии Джорджа Мэлони.

СМИ также предположило, что на инаугурацию Трампа Арахамия попал благодаря участию в вечеринке перед инаугурацией, организованной брекситерами Энди Вигмором и Арроном Бэнксом, имеющими связи с администрацией.

"Вселяющий оптимизм сигнал", как отмечает The Independent, появился на фоне приостановки Белым домом помощи другим странам, кроме Израиля и Египта.

The Independent также цитирует слова одного из анонимных собеседников, называя Арахамию "вторым человеком" после украинского президента.

"Тем, кто беспокоится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии на инаугурации. Это был очень важный шаг, показывающий намерение Дональда Трампа обеспечить, чтобы Украина получила хорошее соглашение в конце этого процесса. Это должно немного успокоить нервы. Президент очень серьезно относится к этому вопросу. Есть ряд сложных вопросов, которые будут решены, но он собирается работать с Зеленским, и в ближайшее время состоится официальная встреча. Зеленский не чувствовал, что может прибыть на инаугурацию сам, но он отправил своего "номер два", к которому относились с огромным уважением", – говорится в цитате.

Издание также отмечает, что в последние дни Трамп сделал несколько громких заявлений относительно российско-украинской войны и ее завершения. Среди них – предупреждение, адресованное российскому диктатору Владимиру Путину. Американский президент предостерег последнего от продолжения нападений на Украину и заявил, что готов продолжать оказывать военную помощь стране, пока идет война. Однако он не обошел "вниманием" и Зеленского, заявив, что он тоже "не ангел": эту фразу журналисты трактовали как "предупредительный выстрел" Зеленскому.

"Похоже, такой подход отражает разногласия в его (Трампа. – Ред.) собственной администрации относительно войны и того, какой поддержки заслуживает Украина. Тем не менее, среди многих его смелых заявлений на мировую арену, Трамп стремится положить конец войне до весны" , – резюмирует The Independent.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг фейк в сети о "мирном плане Трампа за 100 дней". Он заявил, что никаких подобных "планов", о которых регулярно пишут СМИ, не существует в природе.

Упомянутый фейк неопределенного авторства предусматривает "завершение войны 9 мая", а также якобы исполнение Украиной значительной части ультимативных прихотей Путина.

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