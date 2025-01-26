Ермак опроверг фейк в сети о 'мирном плане Трампа за 100 дней'

После прихода к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа активизировались разговоры о том, в чем же может заключаться его "мирный план" по завершению российско-украинской войны, а в сеть начали попадать разного рода "инсайды", часто – сомнительной достоверности. Один из последних "планов", распространяющийся по сети, даже включает конкретные даты, когда якобы состоятся те или иные этапы урегулирования в пределах 100 дней.

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Происхождение этого "плана" вызывает значительные сомнения, однако его стремительное распространение заставило отреагировать даже главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он подчеркнул: никаких "мирных планов" за "100 дней" в реальности не существует.

Ермак не уточнил источники происхождения упомянутого "сценария" завершения войны, однако подчеркнул, что ни он, ни другие подобные публикации никак не коррелируют с действительностью.

"Никаких "мирных планов" за "100 дней" в медиа НЕ существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне", – подчеркнул глава ОПУ.

Отреагировал на очередной всплеск конспирологии относительно якобы достигнутых договоренностей по прекращению войны и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. В отличие от Ермака, он отметил, что первоисточником "плана" якобы стал авторитетный британский еженедельник The Sunday Times.

"Все так носятся с планом завершения войны от The Sunday Times так, будто это что-то, имеющее отношение к реальности, а не просто публикация в обычном медиа ради трафика. Никакого доступа к информации и пониманию реального положения дел там нет – поверхностный анализ", – отметил Коваленко. .

На момент написания этой новости OBOZ.UA не удалось найти ни у The Sunday Times, ни в ежедневном британском издании The Times ничего похожего на "план", который разносится в сети. Максимум, что делали в последние дни авторы этих изданий, имеющих авторитет и более чем столетнюю историю – это кратко описывали четыре возможных сценария дальнейшего развития событий, от самого пессимистичного до самого оптимистичного, в каждом из которых, по мнению авторов, роль Трампа будет решающей.

Те же ресурсы, которые в Украине опубликовали упомянутый "план", ссылались на неуказанные "СМИ", которые якобы сообщили, что он был "передан Украине через европейских дипломатов". Среди первых распространять его взялось запрещенное в Украине издание "Страна", которое "источником" так называемого "плана" указало совсем не The Sunday Times или любое другое западное издание, а "активное обсуждение в политических и дипломатических кругах Украины в последние дни".

Что касается самого "плана", то "российские уши" в нем заметны уже с первых слов. В частности, днем "завершения" российско-украинской войны там отмечена "сакральная" для режима диктатора Владимира Путина дата – 9 мая.

В целом этот "план" богат конкретными датами. Временной "лофт" для каких-то событий, как то телефонный разговор Трампа с Путиным или отмена указа о запрете переговоров с российским диктатором и последующая встреча Зеленского с главой государства-агрессора, отмечен с "точностью" в пару месяцев. Другие же "этапы" – такие как вывод украинских войск из Курской области РФ, большой "обмен пленными" или "официальное завершение войны и отмена военного положения в Украине" – авторами "плана" прописаны с указанием точных дат.

При этом упомянутый "план" якобы содержит немалую часть ультимативных требований Путина к нашему государству, например отказ от намерений вступить в НАТО и нейтральный статус Украины, фактический контроль РФ над оккупированными территориями без попыток Украины вернуть их, отмена санкций против государства-агрессора и его возвращение на европейский рынок энергоносителей, а также "прекращение преследования УПЦ МП и русского языка", доступ пророссийских партий к участию в выборах и т.д.

Украина же якобы получит "сохранение армии при поддержке США", "вступление в ЕС до 2023 года и послевоенное восстановление на средства Евросоюза и "подвешенный" вопрос европейского миротворческого контингента.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп искренне хочет окончить войну, но еще не знает, как это сделать.

По мнению украинского президента, его американский коллега действительно способен положить конец российской агрессии – "благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике". То же, что Трамп сейчас делает не слишком конкретные, а порой и противоречивые заявления, связано с тем, что новый глава США "сейчас не знает всех обстоятельств".

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