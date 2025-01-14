Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с Россией: в Bloomberg раскрыли детали 'закулисных' переговоров

Европейские политики с оптимизмом рассчитывают на то, что избранный президент США Дональд Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с Россией. В первую очередь новая администрация Белого дома будет уделять внимание дальнейшей поддержки Украины.

Видео дня

Такая позиция членов команды Трампа стала известна после серии частных переговоров с европейскими политиками. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам представителей стран ЕС, которые пожелали остаться анонимными, обмен мнениями с командой Трампа повышает вероятность того, что новая администрация может помочь пострадавшей от войны Украине вернуться к позиции силы до начала каких-либо переговоров. Однако те, кто вел частные переговоры, предупреждают, что не знают, что предпримет будущий президент, который имеет обыкновение отвергать советы или менять позицию в последнюю минуту.

По словам европейских политиков, соратники Трампа восприимчивы к двум аргументам. Американские политики объяснили, что новый лидер США рискует подвергнуться унижению, сопоставимому с хаотичным выводом войск президента Джо Байдена из Афганистана, если он перекроет помощь Киеву и позволит России добиться такой победы. Политический истеблишмент уверен, что это лишь подтолкнет Китай к рассмотрению более агрессивных шагов.

Европейские и украинские чиновники говорят, что планировщики в команде Трампа предлагают несколько идей касательно российско-украинской войны. Тем нем менее у команды Трампа нет плана действий для Украины, который можно было бы реализовать сразу после инаугурации 20 января.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп осознает важность своей роли как посредника в достижении соглашения о прекращении российско-украинской войны. При этом он также понимает, что Украина не может быть побеждена.

Напомним Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для того, чтобы "положить конец войне". Однако точной даты переговоров республиканец не назвал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!