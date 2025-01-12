"Украина не может быть побеждена": в США спрогнозировали, как будет действовать Трамп по поводу войны

Избранный президент США Дональд Трамп осознает важность своей роли как посредника в достижении соглашения о прекращении российско-украинской войны. При этом он также понимает, что Украина не может быть побеждена.

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Поражение Украины означало бы провал для самого Трампа, поэтому он не согласится на ультимативные требования Кремля. Об этом в интервью телеканалу "Эспрессо" заявил бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.

По его словам, поражение Украины означало бы не только триумф кремлевского диктатора Владимира Путина, но провал для Трампа. Новоизбранный президент США осознает важность своей роли как посредника в достижении мира, и в то же время понимает, что Украина должна продолжать существовать.

"Поражение Украины означало бы провал самого Трампа, чего он явно стремится избежать. Из его недавних заявлений следует, что, во-первых, он хочет, чтобы война завершилась. Во-вторых, Украина не должна вступать в НАТО. И в-третьих, Соединенные Штаты должны продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую для противостояния российской агрессии", – заявил Брайза.

Американский дипломат добавил, что к новой администрации Трампа присоединятся высокопоставленные чиновники, которые придерживаются традиционного подхода в международных отношениях. Позиция многих из них поможет направить Трампа к заключению соглашения в конструктивное русло.

"Например, Майк Волц, будущий советник по вопросам национальной безопасности, – это конгрессмен со значительным опытом, а также признанный эксперт в сфере международной безопасности. Многие из его заместителей, которые происходят из академической среды и имеют опыт работы в Совету национальной безопасности будут способствовать формированию стратегических решений", – объяснил он.

В связи с этим Брайза выразил уверенность, что военная поддержка Украины со стороны США будет продолжена. Кроме того, другие члены НАТО также стремятся и дальше оказывать Украине необходимую помощь.

"В определенный момент Трамп, вероятно, попытается выступить посредником в достижении мирного соглашения. В конце концов, и народ Украины, и российское руководство, захотят найти способ завершить эту войну. которые нужно будет договариваться, и именно это цель Трампа. И хотя мы не можем с абсолютной уверенностью предсказать уровень. дальнейшей военной помощи от США и Европы, я убежден, что эта поддержка будет продолжаться", – резюмировал Брайза.

Ранее сообщалось, что Швейцария готова организовать на свой территории встречу избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В МИД страны подчеркнули, что намерены поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира.

Напомним Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для того, чтобы "положить конец войне". Однако точной даты переговоров республиканец не назвал.

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