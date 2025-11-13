Украина открыта к переговорам с Россией, если Кремль реально будет стремиться завершить войну. Президент США Дональд Трамп может сыграть ключевую роль в побуждении российского диктатора Владимира Путина к диалогу.

Об этом в комментарии Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что несмотря на неуважение россиян к закону, они остаются благосклонными к американскому лидеру.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев остается "открытым для переговоров с россиянами", но только в случае, если эти шаги будут иметь реальный смысл.

"Если они действительно хотят положить конец войне, тогда нужно перейти на дипломатический путь", – сказал Зеленский, добавив, что сообщил об этом Дональду Трампу.

Зеленский выразил надежду, что именно американский лидер сможет подтолкнуть Владимира Путина к переговорам о прекращении огня в Украине. Также он добавил, что Трамп может подать "хороший сигнал" лидерам ЕС об использовании замороженных российских средств. Зеленский напомнил, что предыдущие решения Вашингтона по санкциям против России часто побуждали европейских партнеров действовать более решительно.

По словам президента, деньги от замороженных активов помогут Украине закупить системы ПВО и развить совместное с США производство беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина начала совместное с Соединенными Штатами производство систем вооружения. Речь идет о беспилотниках-перехватчиках, которые помогают бороться с массированными дроновыми атаками российских оккупантов.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с американскими законодателями, представителями Сената США. Украинский лидер обсудил с ними насущные потребности нашей страны, а именно 1 усиление ПВО, увеличение давления на Россию и усилия для возвращения украинских детей, которых похитила РФ.

