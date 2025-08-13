Трамп и Вэнс проведут встречу с Зеленским и союзниками: СМИ выяснили детали

В среду, 13 августа, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс проведут онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками. Разговор состоитсяза день до саммита Трампа и Путина в Анкоридже на Аляске.

Об этом сообщило ABC News. Издание ссылается на информацию, которую предоставили два осведомленных источника.

По данным собеседников, встреча с Зеленским состоится в виртуальном формате, на ней будут присутствовать Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. К разговору также присоединятся и европейские союзники.

Издание отмечает – Владимир Зеленский отметил, что со стороны США не было никаких требований или конкретных предложений, только обсуждение, и ему до сих пор непонятно, что именно Путин сказал Виткоффу во время визита последнего в Москву.

Президент Украины также отметил, что ему сообщили: поскольку встреча между ним и Трампом уже состоялась, логичным следующим шагом будет встреча между Путиным и Трампом. А уже после этого должна состояться трехсторонняя встреча – США, Украины и России.

По словам Зеленского, несмотря на предстоящий саммит на Аляске в пятницу, 15 августа, Путин готовится к "новым наступательным операциям". И пока США и Россия готовятся к этой встрече, продолжаются ожесточенные бои на передовой и удары беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь президента США Дональда Кэролайн Левитт официально подтвердила, что саммит Трампа и Путина состоится в Анкоридже, в штате Аляска 15 августа. Глава Белого дома планирует встретиться с Путиным с глазу на глаз.

