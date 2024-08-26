Горбачёв, как и Трамп, вёл борьбу с глубинным государством, стремясь изменить его коренным образом, но называл это перестройкой.

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Горбачёв тоже взял курс на выход из военного блока, но то было связано с Варшавским договором.

Он прекратил военную помощь Германской Демократической Республике, вследствие чего её полностью поглотила Федеративная Республика Германия.

Он боролся с политиками, которые были старее его, но проблемы у него тоже возникли с новым поколением.

Он тоже гордился тем, что умеет говорить без бумажки, и любил собирать вокруг себя народные толпы, которые его [поначалу] очарованно слушали.

Он тоже назывался президентом и тоже сделал своим вице-президентом того, кого раньше почти никто не знал.

Горбачёва тоже пытались незаконно устранить, но тоже не убили.

Старая страна на нём закончилась. Он развалил её сверху вместе с половиной мира. Но тогда победил Запад.