Макрон призвал Китай остановить участие КНДР в войне против Украины, иначе 'НАТО может прийти в Азию'

Президент Франции Эммануэль Макрон публично призвал Китай не допустить, чтобы Северная Корея продолжала помогать России вести полномасштабную войну против Украины. Он предупредил, что НАТО может стать более вовлеченным в дела Азии, если Пекин не предпримет больше мер, чтобы остановить участие КНДР в войне.

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Об этом Макрон сказал во время выступления на крупном оборонном саммите в Сингапуре в пятницу, 30 мая, передает Politico. По его словам, пришло время помешать Пхеньяну вмешиваться в дела на европейской территории.

"Северная Корея в Украине – это большой вопрос для всех нас. Если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовало в делах Юго-Восточной Азии, он должен помешать КНДР вмешиваться на европейской территории", – заявил Макрон.

Журналисты пишут, что Франция долгое время утверждала, что Альянс не должен расширять свое влияние на Азию, и возглавила кампанию по блокированию открытия офиса связи НАТО в Японии в 2023 году.

"Я возражал против того, чтобы НАТО играло какую-то роль в Азии, потому что не верю в участие в чьем-либо стратегическом соперничестве", – сказал Макрон, намекнув, что Париж может пересмотреть свою позицию.

Президент Франции также предупредил о риске распространения ядерного оружия и потенциальном крахе мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Он призвал азиатские страны быть "независимыми" как от США, так и от Китая.

"Франция привержена стратегической автономии, свободе суверенитета. Мы защищаем этот подход для Европы и Индо-Тихоокеанского региона", – сказал Макрон.

Напомним, что накануне Многосторонняя группа мониторинга санкций (MSMT), созданная 11 странами-членами ООН, опубликовала доклад о помощи России со стороны КНДР. Отмечается, что Северная Корея за последние полтора года (с начала 2024 года) передала РФ не менее 100 баллистических ракет, около 9 миллионов артиллерийских снарядов и другое военное оборудование. Это вооружение российские войска использовали в войне против Украины.

Кроме того, северокорейские войска поддержали войну Кремля против Украины в рамках военного пакта между двумя странами. Москва использовала солдат Пхеньяна, чтобы попытаться вытеснить Силы обороны Украины из Курской области.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте признал, что по меньшей мере три страны помогают России уже более трех лет вести полномасштабную войну против Украины. Речь идет о Китае, Северной Корее и Иране.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба внешней разведки Украины накануне сообщила, что Китай поставляет спецхимию, станки, порох и электронику на военные заводы РФ, что позволяет Москве поддерживать производство оружия на высоком уровне. Зафиксировано не менее 20 таких предприятий, а 80% электроники для российских дронов имеет китайское происхождение.

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