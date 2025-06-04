"Взгляды обращены к вам": Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином расхвалил Китай, в сети – волна шуток. Видео

Беларуский диктатор Александр Лукашенко во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине рассыпался в похвалах Китаю и заявил о "беспрецедентном давлении на наши страны". В сети высмеяли лесть Лукашенко и его попытки найти новых союзников.

Видео дня

Как сообщила пресслужба Лукашенко, в среду, 4 июня, Си Цзиньпин впервые принял его в своей резиденции в Чжуннаньхае – районе, известном под названием "новый запретный город", где находятся штаб-квартиры властей Китая. Встреча политиков продолжалась два с половиной часа.

Си Цзиньпин начал встречу с поздравления Лукашенко с якобы "переизбранием" на пост президента Беларуси.

"Уверен, что под вашим руководством ваша страна обязательно достигнет еще более ярких новых успехов в государственном строительстве", – заявил глава КНР.

Он также завел речь о "крепнущей традиционной дружбе" и "нерушимом политическом взаимодоверии".

Лукашенко в свою очередь заявил, что очень ценит "дружелюбие" собеседника, которое "подчеркнуто тем, что вы пригласили меня в свой дом". Он добавил, что теперь будет ждать Си Цзиньпина "в своем доме".

"Сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам. Уважаемый председатель, еще пять лет назад говорили так: если Китай выдержит, значит планета будет уравновешена и будет существовать. Сегодня уже говорят, что Китай выдержит", – заявил беларуский диктатор.

Он добавил, что Минск и Пекин "должны интенсифицировать" двусторонние отношения.

Лукашенко также заявил, что это его 15-й визит в Китай, и каждый раз он по-настоящему ощущает "глубокую дружбу Китая", передает китайское агентство "Синьхуа".

Утром 4 июня Лукашенко завершил визит в Китай и вылетел в Беларусь, передает БЕЛТА. Он находился в КНР со 2 июня и перед переговорами с главой КНР провел встречи с представителями деловых кругов Китая.

"Все прошло как нельзя лучше. Мы с другом встретились, пообщались. Договорились о том, что мы должны интенсифицировать наши отношения. Очень удачно", – сказал он журналистам перед отлетом из Пекина.

Между тем в сети лишь высмеяли попытки беларуского диктатора обрести новых партнеров и его лесть китайскому лидеру.

"Прогиб засчитан", "Картофельный кризис толкает к новым союзам", "Единственное, чему научился этот колхозник на своем посту, так это моментально выдавать лесть, крайне близкую по качеству к лизоблюдству", – пишут пользователи в комментариях под видео встречи Лукашенко и Си Цзиньпина.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Си Цзиньпином заявил, что у Франции и Китая есть общая цель по завершению войны РФ против Украины. По его словам, это длительный и прочный мир, который должен начаться с немедленного и безусловного прекращения огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!