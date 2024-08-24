После того, как Трампа случайно не удалось убить, Система противопоставила ему вместо законного, но уже ни на что не годного Байдена значительно более молодую, чем он, Харрис, которая имела бы право заменить недееспособного дедулю на должности президента, но ни в коем случае не как КАНДИДАТА в президенты.

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То есть уважаемую Камалу провели в общеамериканский финал с чёрного хода — без её участия в праймериз (да ещё и без хотя бы каких-то заметных достижений на должности вице-президента).

И кто-то после этого ещё сомневается в том, что Трампу выиграть просто банально не дадут — ни при каких обстоятельствах??? Я не считаю, что это плохо: наоборот, это, может, и действительно необходимо, однако же я просто констатирую.

Говорят: всё решит изменчивая-шаткая Пенсильвания с её 19 голосами в коллегии из 538 членов, которая и избирает президента. Подобно тому, как в 2000-м всё решила Флорида, когда победил Буш-младший, зайдя в Белый дом благодаря перевесу в этом штате в 537 голосов, то есть менее 0,01%, что дало ему решающие 25 голосов в коллегии.

А я говорю: всё уже решено. Впрочем, проблема у демократов всё-таки существует. Ибо в 2000-м они, считая, что всё равно победят, массово не пришли на участки. И победил Трамп (хотя, между прочим, в целом по стране набрал голосов меньше, чем Клинтон, как, кстати, в своё время и Буш меньше, чем Гор). Теперь уже такого в любом случае не будет, но лучше бы без крови.