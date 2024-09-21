Из-за войны в Украине пути сдали сообщникам будущее россии за "плюшки", которыми подпирает свою власть. Это изменяет паритет безопасности в мире навсегда. "Россия закладывает свое будущее в пожизненный залог Пекина", — говорит Столтенберг, генсекретарь альянса, покидающий должность после 10 лет на посту, — Тhe Times.

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Китай, Іран, московія та Північна Корея вже об'єднались у міцному диктаторському союзі, — вважає Столтенберг і називає ціну, яку світ заплатить за свої помилки.

Китаю дуже вигідна затяжна війна, бо тоді росія буде винна йому ще більше. Зараз путін отримує компоненти зброї, мікроелектроніку, мікропроцесори, які мордор використовує для створення ракет і бомб.

Пекіну московія допомагає розробляти атомні підводні човни нового покоління типу 096 з балістичними ракетами, передаючи досвід у сфері стелс-технологій, які допомагають уникати виявлення. Це саме та технологія, якої критично потребував Китай, прагнучи захопити Тайвань.

путін продає друзяці Сі нафту та газ зі значними знижками, ліс та дає в оренду землі, а натомість отримує китайські авто, виробничі технології та юанізацію розрахунків. Далі - більше: Китай налаштований потіснити у РФ військовій площині, наприклад, збирається "захотіти" військову базу в Арктиці, у Кремлі вже не зможуть відмовитись.

Ця залежність на роки. Навіть якщо путін завтра відправиться до пекла, його послідовники не виберуться з китайської кабали, занадто їх вже інтегрували у панда-економіку, - підтверджують слова генсека НАТО інші джерела. (

З Ірану мордор отримав партію понад 200 балістичних ракет Fath-360 та сумнозвісні "шахеди". Московити відправили до Ірану крадене на окупованих територіях України збіжжя. Та переживають у НАТО не через зерно: кремль ділиться технологіями, які допоможуть Ірану у його ракетних програмах. А це вже загроза для Ізраїлю. Відчуваєте, як зростають ставки?

Співпраця із Кім Чен Ином виглядає на перший погляд трохи комічною: диктатор КНДР дав бункерному діду 1,6 млн снарядів, а той подарував йому російський лімузин, який вже зламався, 400 кіз і 60 орловських рисаків. Та, насправді — на додачу до великої рогатої й не рогатої худоби — Кім отримав технологічну підтримку ядерних, ракетних і космічних проєктів КНДР. Плюс асістанс у виведенні шпигунських супутників на орбіту. І це вже загроза Південній Кореї та Японії.

Столтенберг переживає не просто так. Поки НАТО демонструють стурбованість та гадають, чи не буде ескалацією збити нещасний "шахед" над Польщею, Румунією чи однією з країн Балтії, вісь зла кріпне та заповнює діри, пробиті санкціями. А Китай дедалі більше підгрібає під себе росію, яка сама війну в Україні вже "не вивозить". Одного дня настане той момент, коли "четвірка зла" вирішить, що вже можна втілювати в життя свої амбітні плани, НАТО може виявитись до того зовсім не готовим.

Стаття Столтенберга - ще один приклад того, що позбавлені політичного обтяження професіонали чітко пеленгують ризики сьогодення і намагаються достукатися до вищих кабінетів демократії. Вже сьогодні військові секрети москви допомогли Пекіну суттєво догнати Вашингтон у військовій потужності, і це лише початок співпраці. Але кабінети управління демократією продовжують бідкатися та розводити руками.