Стефанишина стала послом в США: что о ней известно

27 августа Ольга Стефанишина официально стала послом Украины в Соединенных Штатах Америки. До этого она успела поработать вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также занимала должность министра юстиции.

До назначения послом она в течение последнего месяца была уполномоченным президента по вопросам развития сотрудничества с США. OBOZ.UA рассказывает, что известно о Стефанишиной и ее карьере.

Образование

Ольга Стефанишина родилась 29 октября 1985 года в Одессе.

В 2008 году она окончила КНУ им. Тараса Шевченко, получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка. В 2016 году получила диплом специалиста (специальность "Финансы и кредит") Одесского национального экономического университета.

Карьера Стефанишиной

С 2006 по 2007 год занималась частной юридической практикой. В 2007 году начала работать в Минюсте, сначала в отделе юридического обеспечения европейской интеграции в департаменте по вопросам адаптации законодательства, а с 2010 до 2015 года была заместителем директора в департаменте международного права и директором в департаменте европейской интеграции.

С 2017 года перешла в Секретариат Кабинета министров директором офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, где проработала до 2019 года. Была подчиненной тогдашнего вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

После увольнения в 2019 году работала советником в юридической фирме.

В 2020 году Верховная Рада назначила Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также ее включили в состав СНБО.

В 2024 году Верховная Рада назначила Стефанишину министром юстиции вместо уволенного Дениса Малюськи. При этом она сохранила должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции.

В июле 2025 года Стефанишина потеряла должности министра юстиции и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в связи с отставкой премьера Дениса Шмыгаля.

Деятельность Стефанишиной на посту вице-премьера

На должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина имела основную задачу – координацию действий правительства для интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

В частности, она работала над внедрением реформ, необходимых для соответствия критериям ЕС и НАТО. Речь идет об изменениях в законодательстве, экономических реформах и усилением правовой системы.

Кроме того, Стефанишина участвовала в переговорах с представителями ЕС и НАТО, разрабатывала и внедряла соглашения, направленные на укрепление отношений между Украиной и этими организациями. Ее работа включала адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС, чтобы облегчить будущую интеграцию.

Также эта должность предусматривала обеспечение коммуникации между различными правительственными структурами, общественностью и международными партнерами по евроинтеграционным процессам.

Что известно о назначении Стефанишиной послом

Напомним: сначала в июле Стефанишину назначили уполномоченным президента по вопросам развития сотрудничества с США. Уже тогда стало известно, что она станет новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

А в среду, 27 августа, президент Владимир Зеленский назначил нового посла в США. Им, вместо Оксаны Маркаровой, стала Ольга Стефанишина.

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной. Теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное – реализовать полностью все договоренности из Вашингтона. Договоренности наши с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долговременное обеспечение безопасности Украины", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июня 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении бывшего вице-премьера – министра юстиции Ольги Стефанишиной.

На тот момент о подозрениях официально никому объявлено не было, однако отмечалось, что Стефанишину могут подозревать в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 3-6 лет.

