Станет страной третьего мира: у Зеленского спрогнозировали, что ждет Россию в будущем

В ближайшем будущем государство-террорист Россия станет страной-изгнанником. Она никак не сможет повлиять на международный порядок и глобальную повестку дня.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, РФ будет страной третьего мира.

"У России нет будущего. У нее есть будущее как страны третьего мира, страны-изгнанника, закрытой страны", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что позиция Кремля не будет учитываться во время ключевых обсуждений в международном сообществе.

А вот компромисс с РФ, по словам политика, будет означать, что ей позволено нарушать международное право. Так Европы уже не будет в том виде, в каком она привыкла существовать.

"Вчера Россия маскировала свои действия, а теперь показывает, что все эти демократии и гуманистические ценности – не для нее. И поэтому если Россия получит какой-то компромисс, как было в 2014 году, – это будет означать, что она доминирует в Европе и постепенно будет увеличивать финансирование ультрарадикальных группировок, финансирование терактов, странных протестных акций по всей Европе и т.д. То есть мы с вами не будем иметь того свободного европейского пространства, к которому сами европейцы привыкли", – заявил советник руководителя ОП.

В то же время Подоляк убежден, что Украина станет очень активным архитектором новой конструкции безопасности в Европе и по делу обеспечения единого закрытого воздушного пространства, в том числе.

"Это очень важные элементы, которые уже обсуждаются на разных уровнях", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подоляк высмеял комментарий зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, раскритиковавшего Запад за военную помощь Украине. Представитель ОП отметил, что РФ на самом деле может воевать только с невооруженным противником.

Кроме того, Подоляк заявил, что ускорение предоставления Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны. Помощь нашей стране способна понизить коррупционное влияние РФ на глобальную политику.

Также советник главы ОП призвал Соединенные Штаты предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. Он заявил, что уже пришло время для передачи такого вооружения.

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