''Гигантская страна нищих начала ныть'': у Зеленского ответили Медведеву

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял комментарий зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, раскритиковавшего Запад за военную помощь Украине. Представитель ОП отметил: Российская Федерация на самом деле может воевать только с невооруженным противником.

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На слова Медведева Подоляк отреагировал в Twitter-аккаунте. Как указал он, россиянин после очередной встречи стран-союзников Украины на немецкой авиабазе Рамштайн "заныл".

"Гигантская страна нищих, накопивших тонны оружия, напала на гораздо меньшую страну и ноет: "Если бы вам США, Британия, Европа оружие не давали, тогда мы бы вас быстро…" То есть Россия может воевать только против ультра/малых стран, исповедующих гандизм, непротивление и не имеющих оружия..." – написал Подоляк.

Напомним: комментируя восьмую встречу в формате "Рамштайн", представитель Кремля пожаловался: "Наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое".

Медведев посоветовал россиянам не жить в иллюзиях, потому что РФ придется "очень непросто".

Однако, поспешил успокоить фанатов Кремля чиновник-пропагандист, США со временем якобы "кинут" Европу и образуется антизападный военный альянс. "Если, конечно, не будет слишком поздно", – написал бывший российский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Подоляк заявил, что ускорение предоставления Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны. Кроме того, помощь нашей стране способна понизить коррупционное влияние РФ на глобальную политику.

– Также Подоляк призвал Соединенные Штаты предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. Он заявил, что уже пришло время для передачи такого вооружения.

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