newspaper
img

"Гигантская страна нищих начала ныть": у Зеленского ответили Медведеву

Дарья Дурова
Новости политики
2 минуты
3,5 т.
Михаил Подоляк пошутил над словами Дмитрия Медведева

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял комментарий зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, раскритиковавшего Запад за военную помощь Украине. Представитель ОП отметил: Российская Федерация на самом деле может воевать только с невооруженным противником.

Видео дня

На слова Медведева Подоляк отреагировал в Twitter-аккаунте. Как указал он, россиянин после очередной встречи стран-союзников Украины на немецкой авиабазе Рамштайн "заныл".

"Гигантская страна нищих, накопивших тонны оружия, напала на гораздо меньшую страну и ноет: "Если бы вам США, Британия, Европа оружие не давали, тогда мы бы вас быстро…" То есть Россия может воевать только против ультра/малых стран, исповедующих гандизм, непротивление и не имеющих оружия..." – написал Подоляк.

''Гигантская страна нищих начала ныть'': у Зеленского ответили Медведеву

Напомним: комментируя восьмую встречу в формате "Рамштайн", представитель Кремля пожаловался: "Наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое".

Медведев посоветовал россиянам не жить в иллюзиях, потому что РФ придется "очень непросто".

Однако, поспешил успокоить фанатов Кремля чиновник-пропагандист, США со временем якобы "кинут" Европу и образуется антизападный военный альянс. "Если, конечно, не будет слишком поздно", – написал бывший российский президент.

''Гигантская страна нищих начала ныть'': у Зеленского ответили Медведеву

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Подоляк заявил, что ускорение предоставления Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны. Кроме того, помощь нашей стране способна понизить коррупционное влияние РФ на глобальную политику.

– Также Подоляк призвал Соединенные Штаты предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. Он заявил, что уже пришло время для передачи такого вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!