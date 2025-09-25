ЧТОБЫ НАЙТИ РЕЛЬСУ...

...нужно думать как рельса. То же и с пониманием американской политики.

Я уже писал когда-то, что как только Трамп поймет, что РФ победить Украину не может, он поддержит Украину.

По соображениям внутренней политики США Трампу крайне необходим внешнеполитический успех. То, что он, казалось бы, вдруг сделал "украинский поворот" говорит только об одном: американцы (военные, разведка, эксперты и политики) пришли к выводу, что Украина победить может, а РФ - нет. Потому Трампу нужно срочно принять сторону победителей, иначе попадешь к шапочному разбору при дележе пирога.

Моральные соображения, раздражение Путиным, глупая русская провокация с дронами и т.д. конечно помогли, но это - сопутствующие факторы. Главное не в этом. Главное в том, что США шансов на победу РФ не видят, и поставили на ее поражение.

И это не хорошо, а просто замечательно как хорошо. Теперь США будет гнуть эту линию до полной победы.