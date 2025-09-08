США планируют сократить военное присутствие в Европе: страны Балтии оказались перед угрозой

На днях президент Эстонии Алар Карис дал развернутое интервью изданию Politico, в котором предупредил, что готовится ощутимое сокращение войск США в Европе, что неизбежно приведет к военно-политическим провокациям со стороны России. Уже сегодня Financial Times подтверждает эту информацию, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне.

Администрация Трампа может сократить на 30% военное присутствие США в Европе

Речь идет о том, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает сценарий постепенной остановки программы предоставления военной помощи европейским странам, которые имеют общие границы с Россией. При этом Вашингтон планирует переложить бремя финансирования и обеспечения безопасности этих стран на Европу. Речь идет о финансировании по т.н. разделу 333, который позволяет Пентагону проводить учения и оказывать военную поддержку союзникам США.

По информации американских медиа, на прошлой неделе представители Пентагона на закрытой встрече в Вашингтоне сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению вооруженных сил восточноевропейских стран. Причиной таких решений можно считать устойчивый курс политического крыла Пентагона, которое выступает за перераспределение ресурсов в пользу Индо-Тихоокеанского региона для сдерживания Китая и снижения рисков конфликта вокруг Тайваня.

Стоит отметить, что такие планы появились еще весной этого года, в начале работы администрации Трампа, о чем в свое время писало наше издание. Тогда Politico сообщали о почти 30%-м сокращении американских войск в Европе на фоне переоценки масштабов своего военного присутствия во всем мире. В своем интервью эстонский президент Алар Карис подтвердил эту информацию, отметив, что разговор об этом с Дональдом Трампом состоялся еще во время похорон Папы Франциска в апреле этого года.

Европа должна готовиться к российским провокациям на восточных границах

При этом Карис вспоминает об обещании американского президента не уменьшать количество американских войск в Польше, однако отмечает, что линию Вашингтона в этом вопросе "очень трудно предсказать". Поэтому, по словам эстонского президента, страны Балтии "должны быть готовы к любому сценарию", а риск сокращения присутствия крупнейшего члена НАТО означает, что "мы должны наращивать собственные возможности". Также на вопрос, ожидает ли он, что Трамп усилит давление на Путина, Алар Карис сказал, что "многое зависит от темперамента Трампа".

При этом президент Эстонии предостерег, что европейские страны "не должны быть наивными" относительно намерений Кремля и в дальнейшем вести гибридную войну против Европы, в частности путем вмешательства в выборы в парламент Чехии, которые состоятся 3-4 октября 2025 года. Угрозы для Эстонии и Балтийского региона в целом воспринимаются там очень серьезно, о чем свидетельствуют даже планы восстановления болот на границах с Россией для предотвращения прохода войск.

Сил стран Балтии и войск НАТО в регионе пока недостаточно для полноценной обороны

Необходимо напомнить, что в целом на территории Эстонии базируются около 3 500 военнослужащих стран НАТО, в частности Бельгии, Дании, Франции и Великобритании, среди которых механизированные, танковые, зенитные, логистические подразделения и вертолетная авиация на авиабазе Эмари.

В общем в силу географического расположения наибольшие границы с РФ и Беларусью имеют именно Латвия и Литва, а также Польша, где и расположены силы "Расширенного передового присутствия НАТО" для сдерживания России. К этому следует добавить собственные вооруженные силы стран Балтии, однако вследствие небольшого размера и количества населения они достаточно ограничены: так, Латвия имеет одну сухопутную бригаду, Эстония – две, а Литва – три и бригаду резервистов.

Принцип коллективной обороны НАТО не обязывает участников вступать в войну

Следовательно, в случае потенциального военного вторжения России в страны Балтии главным вопросом станет, каким образом будет применена 5-я статья Устава НАТО. Стоит напомнить, что она не предусматривает обязательного военного участия в войне – каждая страна-член самостоятельно решает, какими действиями и в какой форме (включая военную силу) нужно оказать помощь тому, кто подвергся нападению. Следовательно, совсем не исключен вариант, что европейские страны в последний момент не решатся на открытое военное противостояние с Россией, которая в обмен на это даст беспрепятственно эвакуировать свои силы из Балтии. По крайней мере, именно такое развитие событий ожидает Кремль в своих потенциальных планах экспансии в Балтийском регионе.

Поэтому при почти неизбежном сокращении военного присутствия США в Европе европейский континент должен рассчитывать на собственные вооруженные силы, которые просто необходимо системно модернизировать, исходя из опыта войны в Украине. Для адекватного противостояния России, которая не сможет наступать фронтом от Финляндии до Румынии, а будет концентрироваться на одном-двух узких направлениях, необходимо будет, наоборот, растянуть фронт угроз для нее. Это в первую очередь дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, развитие сил БПЛА, ПВО, РЭБ и традиционная боевая авиация, которая превосходит российскую по количеству и качеству. Этими средствами Европа в случае конфликта может нанести сокрушительные удары по Балтийскому и Черноморскому флоту РФ, ее авиабазам стратегической и тактической авиации, средствам ПВО, РЭБ, предприятиям ВПК и т.п. Именно поэтому наличие таких средств и понимание Россией того, что они будут применены в случае нападения, должны заставить Кремль отказаться от агрессивных планов в отношении других стран Европы, в частности Балтии.