США не будут возражать против передачи Украине истребителей союзниками, – глава Пентагона

Соединенные Штаты Америки подтвердили, что не против, если Украина получит истребители от партнеров. В частности, Вашингтон не будет останавливать другие государства в намерениях передать Киеву такие боевые самолеты.

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Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга после заседания в формате "Рамштайн-9". Он прокомментировал высказывания польских политиков по поводу такого вида вооружения для украинцев, которые борются с российской агрессией (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я хочу официально заявить относительно любых самолетов от Польши. США никогда не останавливали Польшу от поставок чего-нибудь. Но решение поставлять что-то, это решение, которое принимается руководством этой страны и это не то, что мы будем диктовать", – подчеркнул глава Пентагона.

В то же время на "Рамштайне" Остин указал, что у союзников Украины пока нет объявлений о возможных поставках истребителей.

По данным же западных СМИ, в США предполагают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину во время затягивания войны, или предоставить разрешение на реэкспорт истребителей F-16.

Напомним: по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 14 февраля восемь стран вызвались предоставить нашему государству танки Leopard немецкого производства. Соответствующие решения приняли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что "Леопарды" в марте уже прибудут в Украину. Кроме того, США и Чехия дадут украинской армии дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

По словам Ллойда Остина, США, Германия и Нидерланды передадут Киеву системы противовоздушной обороны американского производства Patriot, а Франция и Италия – системы ПВО SAMP/T. Ко всему прочему Норвегия намерена предоставить Украине в течение пяти лет $7,5 млрд на военную и другую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители F-16. Однако такое решение должны поддержать партнеры из НАТО.

Со своей стороны президент Польши Анджей Дуда пояснил, что отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Он также подчеркнул, что истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

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