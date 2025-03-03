'США не будут долго с этим мириться': Трамп отреагировал на заявление Зеленского о мирном соглашении между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Владимира Зеленского о мирном соглашении между Украиной и Россией. Он назвал его "худшим, которое можно бьіло сделать".

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Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social. Ему не понравилось заявление украинского президента о том, что "до конца войны еще очень, очень далеко".

"Худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и США не будут долго с этим мириться", - написал Трамп о словах президента Украины.

По мнению политика, Владимир Зеленский не будет согласен на мирные переговоры со страной-агрессором до тех пор, пока США и Европа оказывают военную и финансовую помощь.

"Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, и Европа на встрече, которую они провели с Зеленским, прямо заявила, что они не могут проделать эту работу без США - пожалуй, это не очень хорошее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. Что они думают?" – риторически спросил американский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, во время общения с британскими СМИ Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение со Штатами о полезных ископаемых, и добавил, что отношения с Дональдом Трампом будут продолжены. Что касается завершения войны в Украине, то к соглашению еще "слишком далеко" и никакие реальные шаги в этом направлении не предприняты.

Напомним, что по итогам визитов в Великобританию и США Зеленский заявил, что Европа продемонстрировала четкую позицию поддержки Украины и показала, что может быть единой и готовой к сотрудничеству. По его словам, Украина и Европа едины в главном: чтобы мир был реальным, нужны реальные гарантии безопасности.

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