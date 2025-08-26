США готовы усилить безопасность послевоенной Украины разведкой и системами ПВО – FT

В США заявили о готовности присоединиться к формированию системы безопасности для Украины после завершения войны с Россией. Речь идет о предоставлении разведывательных ресурсов, средств наблюдения за боевыми действиями для любого западного плана безопасности и участие в создании противовоздушного щита под руководством Европы.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заверил европейских лидеров, что Америка будет участвовать в координации гарантий безопасности для послевоенной Украины. Такие меры должны сдержать новое нападение со стороны России после любого мирного соглашения.

Какую помощь предлагают США

Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне неоднократно сообщали европейским коллегам, что готовы обеспечить так называемые стратегические средства. Речь идет о разведке, командовании и управлении, наблюдении и рекогносцировке (ISR), а также современные ПВО, развертывание которых состоится под руководством Европы на местах.

Вашингтон уже поставляет Украине ракеты ПВО Patriot, но послевоенная поддержка может включать американские самолеты, логистику и наземные радары, которые будут поддерживать и обеспечивать бесполетную зону и воздушный щит для страны. Это позволит европейским силам действовать эффективнее в случае развертывания войск.

Роль европейских партнеров

Сейчас план гарантий безопасности продвигает коалиция желающих, в которую вошли Великобритания и Франция. Они пообещали защитить послевоенную Украину в случае новой российской агрессии. Но европейские чиновники частным образом признали, что любое развертывание может произойти только при поддержке США, чтобы обеспечить, контролировать и защищать европейские войска.

Согласно любому мирному соглашению, значительно превосходящие возможности США в области разведки, наблюдения и командования и управления позволят осуществлять спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективную координацию западных сил в стране.

Предложение США, озвученное в последние дни во время ряда встреч между должностными лицами национальной безопасности и военными лидерами США и ведущих европейских стран, зависит от обязательств европейских столиц развернуть десятки тысяч военнослужащих в Украине.

План Запада для послевоенной Украины

По данным западных источников, обсуждается предварительный план, который может предусматривать создание демилитаризованной зоны. Ее, вероятно, будут патрулировать нейтральные миротворческие войска из третьей страны, которую должны согласовать Киев и Москва.

Трое европейских чиновников уточнили, что за демилитаризованной зоной будет располагаться укрепленная граница, которую будут охранять украинские войска, вооруженные и обученные силами НАТО.

Глубже в Украине планируется разместить европейские силы сдерживания как третью линию обороны. Американские ресурсы в такой модели должны были бы обеспечивать тыловую поддержку. В то же время и среди политиков, и среди общественности во многих европейских странах сохраняются опасения относительно возможного развертывания войск на украинской территории.

Что предшествовало

Несмотря на новые сигналы поддержки, администрация президента США Дональда Трампа и в дальнейшем отвергает возможность развертывания собственных войск на украинской территории. Некоторые американские чиновники, включая министра обороны Пита Гегсета, скептически относятся к любому участию в послевоенных гарантиях, опасаясь, что это втянет США в будущий конфликт.

Пентагон передал вопросы в Белый дом и по заявлению Трампа о гарантиях безопасности, опубликованному в понедельник, но заявил, что меры, о которых сообщает Financial Times, "являются предметом предварительного решения, и Министерство обороны не будет комментировать темы, предшествующие принятию решения".

"Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими чиновниками по двусторонней встречи [между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским], чтобы остановить убийства и положить конец войне", – заявил чиновник Белого дома. "Дальнейшие публичные переговоры по этим вопросам не соответствуют национальным интересам".

В понедельник, 25 августа, Трамп заявил, что конкретных обсуждений относительно гарантий безопасности для Украины пока не происходило. "Мы будем вовлечены с точки зрения резервного копирования. Мы собираемся помочь им", – сказал он журналистам. На прошлой неделе Трамп также отметил в комментарии Fox News, что США "готовы помочь" европейским силам, "особенно, вероятно, с воздуха".

Мирные усилия Трампа пока дали ограниченные результаты. Кремль отклонил предложение о встрече Путина с Зеленским для обсуждения мира, тогда как российский диктатор выдвигал максималистские требования, в частности относительно территории, которые пересекли бы "красные линии" для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что такой войны, которая сейчас ведется в Украине, раньше не было. По его словам, Америка изучает опыт применения дронов в этом конфликте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!