Америка изучает опыт применения дронов в Украине, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что такой войны, которая сейчас ведется в Украине, раньше не было. По его словам, Америка изучает опыт применения дронов в этом конфликте.

Об этом Трамп сказал в понедельник, 25 августа, во время общения с журналистами в Белом доме. Он отметил, что война РФ против Украины – это самой большое событие в истории военного дела.

"Такого масштаба войны не было со времен Второй мировой войны. Это самое большое событие в истории военного дела. Это совершенно новая форма ведения боевых действий. Это война с использованием дронов, которой раньше не было... Это совершенно новая форма войны, но это жестокая война", – заявил американский президент.

Он добавил, что над изучением опыта применения дронов в Украине работают министр обороны США Пит Хегсет и другие чиновники. Трамп добавил, что это делается "очень внимательно".

В мае этого года президент США говорил, что армия Соединенных Штатов уже сейчас изучает новые способы ведения конфликтов на примере украинцев. Речь шла в том числе и об использовании дронов в боевых действиях.

"Сегодня война совсем другая. Сейчас они ввели вещь под названием дрон. Он заставляет вас вернуться назад к обучению и изучить совершенно новую форму ведения войны. И вы будете делать это лучше, чем кто-либо другой", – пообещал Трамп военным США.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Юлия Свириденко 18 июля подтвердила, что украинский президент Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп достигли политической договоренности по инвестициям в производство украинского оружия. В частности, достигнута договоренность о продаже американцам украинских дронов.

