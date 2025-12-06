"США должны быть более вовлеченными": более 60% американцев считают, что Украина должна победить в войне против РФ

Большинство американцев поддерживают победу Украины в войне против России. Респонденты также одобряют предоставление нашему государству американского вооружения и усиление роли Соединенных Штатов Америки в международных делах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который в конце октября провел Институт Рейгана. Полученные данные демонстрируют высокий уровень поддержки Украины и рост приверженности к НАТО.

Результаты опроса

62% опрошенных американцев убеждены, что Украина должна победить в войне, развязанной Россией. В то же время социологи фиксируют рост поддержки предоставления нашему государству американского оружия: 64% поддержали такое решение, это на 9 пунктов больше прошлогоднего показателя.

В рамках того же опроса среди жителей США зафиксирован рекордный уровень поддержки НАТО – 68%. Кроме того, 87% опрошенных убеждены, что стране стоит сохранить сильнейшую армию в мире, а 71% согласились с мнением, что вероятность глобального мира выше, когда США остаются самой мощной державой.

Также 64% респондентов считают, что США должны активнее участвовать в международных процессах и брать на себя ведущую роль в глобальной политике. Такое мнение поддержали 79% сторонников республиканского движения MAGA и 57% избирателей-демократов.

Опрос длился с 23 октября по 3 ноября 2025 года, его провели компании Beacon Research и Shaw & Company Research. Всего участие в исследовании приняли 2507 американцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 59% граждан Германии выступают за предоставление военной помощи Украине. Еще 56% – поддержали бы участие солдат ФРГ в европейской миротворческой миссии в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Также напомним, что подавляющее большинство избирателей президента США Дональда Трампа хочет, чтобы российско-украинская война закончилась. При этом большое количество аудитории виновным считает только российского президента Владимира Путина.