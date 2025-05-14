Спецборт из Бразилии прибыл в Москву: Лула да Силва заявлял, что уговорит Путина поехать на переговоры в Стамбул

В московском аэропорту "Внуково" приземлился борт ВВС Бразилии, который используется для перевозки правительственных делегаций. Вероятно, в Россию прилетел бразильский президент Лула да Силва.

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Об этом сообщили кремлевские СМИ и обнародовали соответствующее видео. Они сделали предположение о визите президента Бразилии.

Ранее Лула да Силва заявил, что попытается уговорить российского диктатора Владимира Путина приехать на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая.

"Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: "Товарищ Путин, ради Бога, поезжайте в Стамбул на переговоры", – сказал президент Бразилии на пресс-конференции в Пекине.

Пока что не было официальных сообщений из Кремля о визите в Москву Лулы да Силва.

В то же время, пропагандистские СМИ ссылаются на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который пообещал проинформировать о возможных контактах Силвы и Путина, "если они будут согласованы".

Спустя некоторое время посольство Бразилии в РФ подтвердило, что самолет президента страны Лулы да Силва совершил остановку в Москве. Об этом сообщило BBC News.

Напомним, что кремлевский диктатор Путин до сих пор не дал четкого ответа на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести личную встречу в Стамбуле 15 мая.

Накануне стало известно, что Россию на переговорах в Турции представят глава МИДа Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков. Со стороны США наверняка приедет госсекретарь США Марк Рубио. По информации Reuters, вместе с ним следует ожидать спецпредставителей президента США Кита Келлога и Стива Виткоффа.

Сегодня, 14 мая, президент США Дональд ТРамп заявил, что не исключает возможности встречи с Путиным в Турции, если это поможет приблизить завершение войны в Украине. По словам Трампа, даже несмотря на его плотный график, он готов встретиться с главой Кремля "ради спасения жизней".

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва анонсировал обсуждение войны в Украине на саммите БРИКС. Встреча состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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