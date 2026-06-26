"Создает риски": в Совете Европы раскритиковали идею ограничить временную защиту для украинских мужчин

В Совете Европы призвали не вводить ограничения на предоставление временной защиты украинским мужчинам призывного возраста. Такой шаг может нарушить обязательства европейских стран в сфере прав человека.

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На этом настаивает комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти, пишет "Радио Свобода". Чиновник уверен: несмотря на право Украины на проведение всеобщей мобилизации, введение автоматического отказа украинским мужчинам в предоставлении защиты на территории Европы является неправильным.

Комиссар Совета Европы выступил против введения ограничений на предоставление защиты украинским мужчинам

На фоне дискуссий в Европейском Союзе о том, каким должен быть вбудущем режим временной защиты и стоит ли ограничить его для мужчин призывного возраста из Украины и беженцев из относительно безопасных украинских регионов, свое слово сказала Совет Европы. Комиссар СЕ Майкл О’Флаэрти 25 июня обнародовал свои "Замечания по обеспечению защиты украинцев, перемещенных по всей Европе".

"Подрыв солидарности имеет последствия для людей и создает риски нарушения государствами своих международных обязательств в сфере прав человека", – убежден О’Флаэрти.

Комиссар Совета Европы не отрицает права Украины на проведение мобилизации своихграждан. Однако он считает, что это право не должно приводить к автоматическому отказу других государств в предоставлении защиты украинскиммужчинам.

"Тот факт, что обязательная военная служба допускается международным правом в одном государстве, не отменяет международных обязательств других государств по обеспечению международной защиты", – говорится в замечаниях комиссара.

О’Флаэрти подчеркнул, что временная защита была введена в связи с общей ситуацией в Украине, а не для отдельных категорий людей — поэтому и исключать из-под ее действия отдельные категории украинцев неправильно.

"Исключение целойгруппы людей исключительно по признаку пола и возраста требует обоснования в соответствии с международными стандартами недискриминации", – сослался чиновник на статью 14 Европейской конвенции по правам человека и статью 1 Протокола № 12.

Отдельно комиссар подчеркнул, что вопросы военной службы могут служить основанием для рассмотрения индивидуальных ходатайств о международной защите.

Человек, подчеркнул О’Флаэрти, не считается беженцем только потому, что уклоняется от военной службы или боится участвовать в боевых действиях. Однако в случае, если условия службы или наказание за уклонение могут представлять собой преследование — например, из-за несоразмерного наказания, дискриминации, пыток или бесчеловечного обращения — эти обстоятельства могут стать основанием для международной защиты.

Комиссар также рекомендовал государствам учитывать потребности людей, реализующих право на отказ от военной службы по убеждениям, и возможность прохождения альтернативной службы.

В "Радио Свобода" подчеркнули, что замечания комиссара Совета Европы не имеют прямой силы для законодательства Евросоюза и не являются обязательными к исполнению –в отличие от институционального органа Евросоюза – Совета ЕС.

Однако эти рекомендации имеют значительный политический и правовой вес. Комиссар Совета Европы оценивает соответствие решений государств их международным обязательствам в сфере прав человека, а его выводы часто используются при рассмотрении дел в национальных судах и в Европейском суде по правам человека.

Механизм временной защиты, введенный в ЕС еще в марте 2022 года,будет действовать до 4 марта 2027 года. В соответствии с ним граждане Украины получили право на проживание, работу, образование, медицинское обслуживание и социальные услуги в странах-членах.

Сейчас в Европе обсуждают возможность с марта следующего года не предоставлять временную защиту новым заявителям, если речь идет о мужчинах призывного возраста из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на середину июня более 9,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Из них более 5,6 млн украинцев выехали за границу.

Наибольшее количество наших соотечественников нашло убежище в Евросоюзе (около 4,37 млн), в частности, в Германии (более 1,27 млн человек), Польше (более 971 тыс. украинцев) и Чехии (более 384 тыс. человек).

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