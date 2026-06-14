Более 9,6 млн украинцев остаются беженцами: какие страны ЕС принимают больше всего переселенцев

Из-за полномасштабной войны более 9,6 миллиона украинцев остаются беженцами или переселенцами – это больше, чем население многих европейских стран, в частности Австрии или Швейцарии. В то же время Украина остается в пятерке стран мира с наибольшими потоками беженцев, а более 10,8 миллиона человек внутри страны по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи.

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Согласно новому отчету Global Trends Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на конец 2025 года более 9,6 миллиона граждан Украины оставались беженцами или внутренне перемещенными лицами. Таким образом, украинский гуманитарный кризис продолжает оставаться одним из крупнейших в мире.

Около 5,9 миллиона украинцев находятся за пределами страны в статусе беженцев. Большинство из них нашли временное убежище в европейских государствах, которые с начала полномасштабного вторжения открыли программы защиты и поддержки для граждан Украины.

В то же время еще 3,7 миллиона человек остаются внутренне перемещенными в пределах Украины. Отмечается, что это люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации, боевых действий или постоянной угрозы обстрелов, но не выехали за границу. Фактически каждый четвертый украинец так или иначе столкнулся с вынужденным перемещением с начала войны.

Сложной остается и гуманитарная ситуация внутри страны. По данным международных организаций, более 10,8 миллиона украинцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Причинами являются масштабные разрушения жилого фонда, гражданской инфраструктуры, энергетических объектов и коммуникаций. Во многих регионах люди продолжают жить в условиях регулярных атак, перебоев с электроэнергией, водоснабжением и ограниченным доступом к медицинским услугам.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, за последний год в Украину вернулись около 718 тысяч человек. Речь идет как о гражданах, находившихся за границей, так и о внутренне перемещенных лицах, которые решили вернуться в свои регионы.

Однако эксперты ООН отмечают, что далеко не все возвращения являются результатом улучшения условий жизни или безопасности. Часть украинцев вынуждена возвращаться из-за финансовых трудностей, потери работы, исчерпания сбережений или сокращения социальных программ поддержки в отдельных странах Европейского Союза.

При этом риски для жизни остаются высокими, а многие населенные пункты до сих пор страдают от последствий войны. В отчете ООН отмечается, что Украина остается в числе пяти государств мира, которые формируют наибольшие потоки беженцев и людей, нуждающихся в международной защите.

Полномасштабная война вызвала крупнейший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. За годы войны миллионы украинцев получили временную защиту, доступ к образованию, медицине и рынку труда в других странах. В то же время многие семьи до сих пор остаются разлученными между разными государствами, а возвращение домой для значительной части граждан остается невозможным из-за небезопасной обстановки.

В каких странах проживает больше всего украинцев

По данным Евростата, по состоянию на конец апреля 2026 года временную защиту в странах Европейского Союза имели около 4,37 миллиона граждан Украины. Больше всего украинцев находится в:

Германии – — более 1,27 миллиона человек;

Польше – более 971 тысячи человек;

Чехии – более 384 тысяч человек.

Именно эти три страны принимают наибольшую долю украинских беженцев в Европе. За один месяц количество украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС, увеличилось почти на 43 тысячи человек. Наибольший прирост зафиксировали Польша, Италия и Германия.

Статистика свидетельствует, что среди украинцев, получивших временную защиту в Евросоюзе, преобладают женщины и дети. Взрослые женщины составляют более 43% всех получателей временной защиты. Доля мужчин достигает почти 27%, а дети и подростки составляют около трети от общего количества украинских граждан в соответствующих программах.

По подсчетам ООН, в мире насчитывается около 117,8 миллиона человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, преследований и насилия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, среди украинских беженцев в Германии стремительно выросло количество мужчин призывного возраста. Среди граждан Украины, которых приняла эта страна за последние 16 месяцев, таких было 60%.

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