'Готовы обсудить': в РФ сделали неожиданное заявление относительно американского присутствия на ЗАЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что корпорация "готова обсудить" с США их возможное присутствие на Запорожской АЭС. По его словам, для этого необходимо "политическое решение" властей РФ.

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Соответствующее заявление Лихачев сделал в среду, 30 апреля, отвечая на вопрос кремлевского агентства "Интерфакс" относительно судьбы украинской атомной станции в оккупированном Энергодаре. Он сказал, что "Росатом" готов обсудить с США их присутствие на ЗАЭС в рамках урегулирования войны против Украины.

"В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной", – заявил Лихачев.

Согласно мирному плану США, который частично описали американские СМИ, вокруг Запорожской АЭС планируется создать нейтральную территорию, а контроль над объектом передать США.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена уступать кому-либо контроль над Запорожской атомной станцией. По его словам, Россия не получала от Америки предложений по эксплуатации станции, но готова при необходимости "разъяснить", что изменения в статусе подконтрольности ЗАЭС якобы "невозможны".

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины и США есть общий интерес в том, чтобы ЗАЭС вернулась под законный контроль Украины. По словам чиновника, эксплуатация ЗАЭС будет способствовать реализации общих энергетических проектов.

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