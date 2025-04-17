'Нам нужно больше электричества': министр энергетики рассказал о общем интересе Украины и США в возобновлении работы ЗАЭС

Украина и Соединенные Штаты Америки имеют общий интерес в том, чтобы Запорожская атомная электростанция, которая с 4 марта 2022 года находится в российской оккупации, вернулась под законный контроль Украины. Это необходимо, чтобы начать эксплуатацию ЗАЭС для реализации общих энергетических проектов.

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Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в среду, 16 апреля, во время дискуссии в рамках Атлантического совета, передает Укринформ. Станция в Энергодаре, по его словам, может принести новые возможности для сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии.

"Кроме того, мы будем нуждаться в большем электричестве для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно", – сказал Галущенко.

Если позволить россиянам контролировать ЗАЭС – это станет "бедой для всего, чего мир достиг в развитии мирного атома". Мир должен доказать, что ни одна страна не имеет права захватывать силой любой атомный объект, подчеркнул министр энергетики.

Кроме того, особое беспокойство для атомной безопасности создают массированные российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры. По словам главы ведомства, войска РФ намеренно атакуют подстанции, имеющие критически важное значение.

Ранее Герман Галущенко предупреждал, что Россия не отказалась от планов перезапустить ЗАЭС. Россияне задумали интегрировать объект в энергосистему временно оккупированных незаконно территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Энергоатоме" заявили, что перезапуск ЗАЭС пока невозможен по техническим причинам. На станции ограничены линии связи с энергосетью, исчерпан проектный ресурс ядерного топлива и оборудования, ухудшилось состояние систем безопасности, не хватает конечного поглотителя, а профессиональный персонал был заменен на нелицензированных работников.

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