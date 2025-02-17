Сначала язык и УПЦ МП: Лавров сказал, пойдет ли Россия на 'территориальные уступки' во время переговорного процесса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Россия не согласится на "территориальные уступки" во время переговоров с Украиной. Но прежде чем обсуждать территории, Лавров предлагает начать с вопросов, которые для российской пропаганды важнее.

Видео дня

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 17 февраля. Да, Лаврова интересуют вопросы: почему в Украине запрещен русский язык и почему там запрещен УПЦ Московского патриархата.

"Если мы говорим о серьезной дипломатии, сначала разобраться в истории вопроса, посмотреть, почему в Украине запрещен русский язык во всех сферах жизни, почему там запрещена каноническая Украинская православная церковь, а это грубое нарушение многочисленных конвенций и статьи первой Устава ООН, и разобраться, почему ни в одной из них. в Уставе ООН, не упоминает, а только говорят, вот нужны территориальные права, которые есть в уставе ООН", – заявил Лавров.

При этом путинский дипломат не забыл упомянуть о своих сомнениях по поводу участия Европы в мирных переговорах.

"Если европейские страны будут "выцыганивать" заморозку конфликта в Украине ради ее перевооружения, то им нечего делать за столом переговоров", – заявил он.

Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные переговоры по завершению войны в Украине, издал ряд циничных заявлений. По его словам, Запад якобы "обманул" РФ по итогам Минских договоренностей и теперь Москва намерена "использовать опыт", чтобы "улучшить свои позиции".

Президент США Дональд Трамп недавно повторил, что Украина примет участие в любых переговорах с Россией по прекращению войны. А госсекретарь США Марко Рубио 16 февраля заявил, что российский диктатор выразил Трампу свое желание прекратить войну во время их последнего телефонного разговора, но чиновник подчеркнул, что Путин должен сопровождать свое заявление действиями в ближайшие дни и недели, чтобы показать серьезные ли его намерения.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля американские издания известили, что высокопоставленные чиновники администрации США направились в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с представителями России и Украины. В Офисе президента ответили, что на этих мероприятиях в Саудовской Аравии украинской делегации не будет, потому что у военно-политического руководства Украины "нет тем" для обсуждения с россиянами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!