'Следующим шагом должно быть полное прекращение огня': Шольц и Макрон отреагировали на договоренности Трампа с Путиным. Видео

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали первые шаги к режиму прекращения огня в российско-украинской войне. Оба лидера подчеркнули необходимость крепкого, продолжительного и справедливого мира для Украины.

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Политики отреагировали на переговоры президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным вечером 18 марта. Шольц и Макрон, которые провели встречу, прокомментировали ситуацию на совместной пресс-конференции.

Канцлер ФРГ заявил, что конечным итогом всех этих усилий должен быть справедливый и крепкий мир для Украины.

"Озвученный призыв прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру может стать первым шагом на этом пути. То же самое касается инициативы технических переговоров касательно прекращения огня на море. Следующим шагом должно быть полное прекращения огня в Украине как можно быстрее", – отметил он.

Французский президент считает, что дискуссии идут в правильном направлении.

"Мы всегда были на стороне мира. В этом отношении мы не должны поддаваться любой форме инверсии ценности или дискурсов. Это историческая роль Германии и Франции вместе, и всей Европы рядом с украинцами. Последние дискуссии двигаются в правильном направлении. И мы хотим крепкого и продолжительного урегулирования для Украины и безопасности в Европе", – сказал Макрон.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Во время телефонных переговоров Дональд Трамп и Владимир Путин не смогли договориться о полном прекращении огня на 30 дней, как это предлагал Вашингтон. Москва согласилась только на "режим тишины" в отношении энергетики. Далее стороны проведут переговоры о прекращении атак в акватории Черного моря.

– Также стало известно, что Украина и Россия 19 марта проведут обмен военнопленными по формуле 175 на 175. Государство-агрессор передаст украинской стороне 23 тяжело раненых воинов Сил обороны, что в Кремле цинично назвали "жестом доброй воли".

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