Си Цзиньпин поздравил Украину и заявил, что готов к долгосрочному сотрудничеству

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Украину с Днем Независимости. Он заявил, что наши государства на протяжении десятков лет "связывает традиционная дружба".

Си также заявил, что готов сотрудничать для углубления сотрудничества между Китаем и Украиной в интересах двух народов. Приветственное письмо главы Китая в своем аккаунте в сети Х опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

В поздравительном письме Си Цзиньпин выразил Зеленскому и украинскому народу "искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости".

"Китай и Украину связывает традиционная дружба. В течение последних 33 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах дало впечатляющие результаты. Я готов сотрудничать с Вами, чтобы направить наши двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран", – отметил глава Китая.

Зеленский поблагодарил Си за поздравления.

"Благодарен за поздравления Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю Дня Независимости Украины и подчеркиваю нашу заинтересованность в развитии долгосрочного двустороннего диалога на основе взаимоуважения ради мира, стабильности и процветания", – написал президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп также поздравил украинцев с Днем Независимости и назвал их несокрушимыми духом. В письме главы США указано, что его страна уважает борьбу, которую ведет украинский народ, и поддерживает завершение войны, при котором Украина сохранит суверенитет и достоинство.

