"Мы уважаем вашу борьбу": Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости и назвал их несокрушимыми духом

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и украинский народ с Днем Независимости. Американский лидер отметил "несокрушимый дух" украинцев и заявил, что его страна уважает их борьбу.

Видео дня

Трамп также отметил, что США поддерживают завершение войны, при котором суверенитет и достоинство Украины будет защищено. Поздравительное письмо от американского президента опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в сети Х.

Что известно

В поздравительном письме, опубликованном Зеленским, Трамп от имени американского народа выразил "поздравления и самые теплые пожелания мужественному народу Украины по случаю празднования 34-летия независимости".

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства", – говорится в письме.

Трамп также вновь заявил о необходимости завершить российско-украинскую войну.

"Сейчас самое время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины. Пусть Бог благословит Украину", – указано в письме президента США.

Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления.

"Мы ценим ваши добрые слова для украинского народа и благодарим Соединенные Штаты за то, что они стоят плечом к плечу с Украиной, защищая самое ценное: независимость, свободу и гарантированный мир. Мы верим, что работая вместе, мы можем положить конец этой войне и достичь настоящего мира для Украины", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в воскресенье, 24 августа, Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. В своей поздравительной речи он отметил, что сейчас Украина предстает как субъект, который будет иметь достаточно силы и мощи, чтобы жить в безопасности и мире.

Также президент отметил, что Украине никто не подарит мирное будущее, ведь его можно только завоевать. Президент добавил, что Украина остановила "вторую армию мира" и развенчала миф о непобедимой российской армии – и поблагодарил тех, кто ежеминутно делает все возможное, чтобы Украина выстояла в экзистенциальной войне.

