Блог | Орест Сохар: Шольца вызывают в Белый Дом на профилактическую беседу

Шольц сегодня в Вашингтоне. Джо Байден, судя по всему, собирается подрихтовать позицию бундесканцлера по Украине:

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В течение всей войны "герр Олаф" был и остается главным тормозом Европы. Под канцлера нашел даже специальный термин – "валять Шольца".

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А упродовж останніх тижнів гер бундесканцлер знову затягнув пісню про втому від війни та переговори Путіним, хоча офіційно з "Джо" було домовлено про інше (деталі знайдете тут - Франція та Німеччина знову стають в "переговорну" позу. Облюбовану Путіним.

Білий Дім уже натякнув, з яких тем складатиметься виховна бесіда:

США переконуватимуть ФРН припинити загравання з Китаєм. Піднебесна готується запакувати Путіна зброєю, зокрема - безпілотниками та боєприпасами. Тому позиції всіх членів НАТО щодо Сі мали б бути однаково жорсткими. Пентагон вже заявив, що зробить все можливе, аби не допустити халепи з китайською зброєю... а Бундесвер не сказав нічого. Президент та канцлер обговорюватимуть можливі санкції на КНР, якщо Сі таки піде на колаборацію з бункерним.

Uncle Sam також збирається простимулювати у Німеччини більшу зосередженість на українській перемозі. "Головна мета цієї зустрічі - можливість для двох лідерів - координувати дії конкретно по Україні", - Білий Дім.

Сьогодні ж Білий Дім збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

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