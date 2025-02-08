'Ничего нельзя решать без украинцев': Шольц высказался о возможности миротворческой миссии и будущего армии Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на сегодняшний день разговоры о размещении миротворческой миссии в Украине "неуместны и преждевременные". По его словам, сначала необходимо добиться окончания конфликта и настоящих переговоров, а не мира под диктовку.

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Также Шольц уверен, что даже после завершения войны Украине потребуется помощь западных партнеров. Об этом канцлер ФРГ рассказал в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По словам немецкого канцлера, какие именно гарантии безопасности получит Украина, определится лишь после завершения войны против России. Отвечая на вопрос о возможном участии Германии в миротворческой миссии в Украине, Шольц отметил, что считает дебаты на эту тему "неуместными и преждевременными".

"Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Это связано с тем, что предполагается, что Украина не получит обратно часть своей территории от России. Я говорю совершенно серьезно, когда говорю, что ничего нельзя решить без украинского народа. Во-первых, необходимо положить конец конфликту и начать реальные переговоры, а не навязанный мир. Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть будущие гарантии безопасности Украины", – сказал Шольц.

В то же время канцлер ФРГ уверен, что после завершения войны Украина будет иметь армию, которую она не сможет оплатить только своими финансовыми средствами. Поэтому Шольц считает, что западные партнеры Украины должны будут продолжать оказывать помощь Киеву.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас допускает отправку литовских войск на территорию Украины. По его словам, армия Литвы может быть направлена в Украину для выполнения миротворческой миссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности размещения миротворцев на территории Украины, подчеркнув, что в настоящее время этот вопрос обсуждается с несколькими ключевыми международными партнерами, в частности Францией и Польшей.

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