'Победа России миру не принесет': Шольц заявил, что любое соглашение должно позволить Украине иметь мощную армию

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что мир не наступит, если Россия одержит победу в войне с Украиной. Это напротив поставит мир и стабильность в Европе под еще большую угрозу.

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С таким заявлением глава правительства ФРГ выступил на брифинге в четверг, 13 февраля, передает Укринформ. Он подчеркнул, что любое соглашение о завершении войны должно предусматривать, что Украина будет иметь сильную армию для того, чтобы в случае повторного нападения страна смогла защитить себя.

Для этого Украине необходима поддержка Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.

"Победа России или крах Украины мира не создадут, наоборот. Это поставит под угрозу мир и стабильность в Европе, даже далеко за пределами Украины. Поэтому мы должны вместе с нашими партнерами уверенно и преданно представлять наши интересы на будущих переговорах, ведь они касаются нас напрямую", – сказал Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что Европа должна продолжать помогать Украине даже за пределами возможного мирного соглашения.

Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп начал переговоры с российским диктатором Путиным о завершении войны и почти одновременно глава Пентагона Пит Хегсет "предложил" уступить территорию и заговорил о выводе войск.

"Для нас это не стало неожиданностью. Тем не менее, эти события и предложения требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы не в какой-то момент в будущем, а сейчас", – уверен Шольц.

Политик, вместе с тем, отметил, что мир в Украине должен быть долгосрочным и должен обеспечить суверенитет государства.

"Поэтому продиктованный мир никогда не найдет нашей поддержки. Мы также не примем никакого решения, ведущего к разделению европейской и американской безопасности. От этого выиграет только один человек: президент Путин", – подчеркнул Шольц.

По его убеждению, любое решение путем переговоров должно позволить Украине иметь сильную армию, способную отразить любое дальнейшее нападение России. Это значительный вызов в финансовом, материальном и материально-техническом отношении, и здесь Украине потребуется помощь ЕС и США.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер ФРГ Олаф Шольц 13 февраля призвал парламент признать российско-украинскую войну чрезвычайным положением. Он сделал это из-за событий последних 24 часов и заявления властей США по Украине.

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