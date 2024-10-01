Шольц может позвонить Путину впервые за два года – Die Zeit

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает возможность телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Диалог главы немецкого правительства с военным преступником может состоятся накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

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Однако на сегодняшний день правительство ФРГ официально не запрашивало переговоров с Путиным. Об этом сообщает издание Die Zeit.

Если Шольц проведет переговоры с главарем Кремля накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре, это будет их первый прямой контакт с декабря 2022 года. Шольц продолжал звонить Путину после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако желаемого результата это не приносило.

В случае, если переговоры федерального канцлера с российским диктатором состоятся, Шольц станет первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также последний раз напрямую разговаривали с диктатором в 2022 году.

Напомним, за месяц до президентских выборов в США Джо Байден посетит Германию. Берлин планирует пригласить лидеров Франции и Британии для обсуждения вопросов поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате "полного тет-а-тет". Лидеры государств говорили в США с глазу на глаз, с ними не было даже переводчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц снова отбросил призывы о поставках крылатых ракет Taurus в Украину. Он назвал "твердой" свою позицию по отказу "поставлять ракеты, долетающие до Москвы".