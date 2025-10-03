Шатдаун в США может привести к задержкам в поставках оружия Украине – The Telegraph

Шатдаун в США, во время которого с 1 октября федеральное правительство официально прекратило работу, может привести к задержкам в поставках оружия Украине. В частности, обсуждение военной поддержки Вашингтона Киеву было поставлено на паузу.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в украинском правительстве. Он утверждает, что из-за отсутствия договоренности между демократами и республиканцами относительно государственных расходов сотни тысяч федеральных служащих были вынуждены уйти в отпуска, что поставило под сомнение дальнейшие переговоры о возможном соглашении по дронам.

Последствия шатдауна

Во вторник украинская делегация прибыла в Вашингтон для встречи с представителями Белого дома с целью обсуждения обмена технологиями беспилотников, в которых Киев имеет ведущие позиции в мире, в обмен на американские роялти. Впрочем, из-за правительственного локдауна переговоры оказались в подвешенном состоянии, а значительную часть федеральных сотрудников отправили домой.

"Все будущие проекты пострадали...Я не понимаю, как они будут продолжать", – сказал источник в украинском правительстве.

Собеседник проинформировал, что сейчас ведется немало дискуссий относительно будущих поставок.

"Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого прекращения работы", – сказал он и добавил, что "другие украинские делегации, которые должны были приехать в ближайшие недели, сейчас пересматривают свои планы".

В статье отмечается, что в прошлом месяце США одобрили первый, после возвращения Дональда Трампа на пост президента, пакет помощи Украине на 500 миллионов долларов. Финансирование осуществляется за счет взносов стран НАТО, однако пока неизвестно, скажется ли правительственный локдаун на этих поставках.

"Отмена переговоров между украинскими и американскими чиновниками вызовет опасения, что недавнее потепление отношений может быть сорвано, поскольку Киев продолжает нести сокрушительные потери на поле боя", – говорится в материале.

Россия усилила атаки против Украины

По словам исполнительного директора организации "Надежда для Украины" Юрия Боечко, Украине нужны постоянные поставки нового оружия, чтобы отразить массированные атаки, интенсивность которых увеличилась.

"Пока Путин усиливает свою войну против Украины и европейских стран, это прекращение работы правительства посылает очень плохой сигнал, который может подорвать европейскую безопасность, поскольку и Европа, и Украина в значительной степени полагаются на американское оружие для защиты от российской агрессии", – подчеркнул он.

Что предшествовало

Шатдаун, который начался 1 октября, стал следствием того, что Конгресс не смог принять законопроект о финансировании правительства, что помогло бы избежать такого развития событий. Сейчас никто из американских законодателей не знает, как долго продлится шатдаун. Последний раз такое случалось в 2019 году.

По информации Associated Press, Дональд Трамп вполне может воспользоваться вероятным шатдауном в своих интересах. Поскольку он получает хорошую возможность для реализации давних намерений относительно массовых увольнений и перестройки государственного аппарата.

В Сенате пытались принять резолюцию, которая могла бы временно продолжить финансирование федеральных учреждений в стране и прекратить шатдаун. Однако голосование за эту резолюцию провалилось.

Только 55 американских законодателей проголосовали "за" ("против" голосовали 45 сенаторов) при необходимых 60 голосов для принятия решения. Таким образом, работа значительной части федеральных служб США осталась приостановленной.

Как сообщал OBOZ.UA, именно во времена президентства Трампа в США состоялся самый длинный во времени шатдаун. Он начался в декабре 2018-го и длился 35 дней. Тогда кризис и ссора президента и Конгресса произошли из-за так называемой пограничной стены между США и Мексикой.

