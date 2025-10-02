Сенат США провалил голосование для прекращения 'шатдауна': что теперь будет

Шатдаун начался – правительство Соединенных Штатов в первый день октября прекратило работу на фоне противостояния между республиканцами и демократами в Сенате из-за несогласия по некоторым пунктам бюджета страны на следующий год. В Сенате пытались принять резолюцию, которая могла бы временно продолжить финансирование федеральных учреждений в стране и прекратить шатдаун. Однако голосование за эту резолюцию провалилось.

Видео дня

В частности, только 55 американских законодателей проголосовали "за" резолюцию ("против" голосовали 45 сенаторов) при необходимых 60 голосов для принятия решения. Таким образом, работа значительной части федеральных служб США осталась приостановленной.

После голосования Сенат взял перерыв в работе до 3 октября, когда законодатели снова будут рассматривать резолюцию республиканцев. Однако американские масс-медиа обратили внимание, что лидер большинства в Сенате Джон Тун после голосования "не дал никаких признаков того, что между партиями будут происходить какие-то важные переговоры".

Таким образом ожидается, что и 3 октября "шатдаун" не будет устранен.

Из-за чего конфликт

Шатдаун (от английского словосочетания government shutdowns) – это приостановление работы правительства США. Временная ситуация в Соединенных Штатах возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов.

Сейчас политический конфликт по бюджету США сосредоточен вокруг расходов на здравоохранение. Демократы требуют дополнительного финансирования и предлагают проект на 1,5 трлн долл., который включает 350 млрд долл. для продолжения налоговых субсидий Obamacare и восстановления финансирования Medicaid.

Что сейчас происходит в США

Из-за "шатдауна" и приостановления некоторых федеральных служб, уже около 750 тысяч госчиновников отправили в неоплачиваемые отпуска. Более того, административно-бюджетное управление Белого дома, пользуясь "шатдауном", поручило федеральным агентствам провести массовые сокращения в течение следующих нескольких дней, в дополнение к неоплачиваемым отпускам.

"Нам придется провести сортировку определенных вещей. Это означает, что определенных людей придется уволить", – заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. Кого именно из каких федеральных агентств будут увольнять, пока неизвестно.

Уже около 9300 сотрудников Национального парка были отправлены в неоплачиваемый отпуск, что привело к массовому закрытию более чем 400 объектов, находящихся под наблюдением Службы национальных парков.

Например, туристам в Филадельфии, штат Пенсильвания, закрыт вход в Колокол Свободы. В Миссисипи была закрыта самая посещаемая культурная достопримечательность штата, Национальный военный парк Виксбург, как и туристические маршруты в Карлсбадских пещерах на юге Нью-Мексико.

Как сообщал OBOZ.UA, именно во времена президентства Трампа в США состоялся самый длинный во времени шатдаун, который начался в декабре 2018-го и длился 35 дней. Тогда кризис и ссора президента и Конгресса возникли из-за так называемой пограничной стены между США и Мексикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!