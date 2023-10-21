Более соответствующим самой сути России гербом, вместо двуглавой курицы-гриль, должна была бы быть карта московского метрополитена, которая похожа на заброшенную паутину непутевого старого паука. Когда-то быстрый и смертоносный для насекомых, он растянул свое плетение между деревьями, но время и болезни забрали его силу, и паутина растянулась и покрылась дырками, через которые не только насекомые, даже слепые кроты найдут дорогу и убегут от кровопийцы.

Центральная часть еще более-менее уцелела. Иногда старый паук даже ее подвязывает и подлатывает, но чем дальше от центра - тем страшнее запущенность и разруха.

Россия против Западного мира. Пчелы против меда... По мнению кремля и большинства пропутинских недоумков - Запад - это враг. Интересно, чего же тогда более-менее цивилизованная часть россии так жмется к собственным западным границам? Там же проклятая губительная вражеская идеология и прогнившая жизнь? Или, все же, цивилизованная жизнь и пришла на россию с Запада? Пришла, постояла возле москвы и города на Неве и не пошла дальше...

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Пока на москве с помпой открывают новые блестящие бизнес-центры и конференц-холлы в честь "композиторов", в той же, такой российской, по мнению кремля, Якутии открывают биотуалеты и мостики через теплотрассы. На три ступеньки. С помпой тоже... Конечно, раз объект поменьше, то и помпа слабее. Да и денег нет на "масковскую помпу".

Бедный край Якутия? Бедный, но не по ресурсам, а по тому, что уже около 400 лет находится в паутине кремлевских пауков. Край, который дает кремлю 82% алмазов, 82% сурьмы, 61% урана, 47% разведанных запасов угля, 35% природного газа и нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока и имеет дополнительный потенциал более 16 тысяч потенциальных месторождений, и для которого открытие биотуалета - праздник...

3,1 млн кв. км. заброшенной территории, к которой присосалась российская "центральная" власть, выживает на подножном корме и существует не "благодаря", а "вопреки". И таких территорий в "великой и бескрайней" - более 90 процентов.

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета ссср принял декларацию о прекращении существования ссср. Империя развалилась и паутина частично порвалась. Бывшие республики сломя голову бежали от "советского рая". Те из них, кто смог выстоять и стать независимыми, выбрали между кремлевским дурманом и волей, конечно же - волю. Кто-то не смог справиться с "историческим наследием" и остался с империей, обманывая себя "независимостью", а на самом деле оставаясь в паутине. Беларусь, Армения...

Хотя Армения уже приходит в себя. Не слишком ли поздно? Армения сейчас напоминает Венгрию 1955 года, которая пыталась убежать от Гитлера и подписать мирный договор с Советами, но за это получила и немецкую, и, затем, советскую оккупацию. Шанс у армян есть и их власть делает определенные шаги, чтобы отречься от советчины и кремлевщины. Но смогут ли они пройти этот путь до конца? Смогут ли армяне воспользоваться случаем, который им предоставила Украина своей борьбой с врагом? России сейчас не до армян. Им бы собственную территорию не потерять, а не то что лезть в Карабах!

Кавказские проблемы для кремля существуют не только в Армении. Чечня... Якутия в миниатюре. Такая же богатая, и такая же нищенка в составе империи, как и Саха. Нефть, газ, уголь, соль. В 2023 году в Чечне добыто около 100 миллионов карат алмазов, что составляет около 10% от общей добычи алмазов в россии. И самая большая в россии безработица - это тоже Чечня.

Никогда в своей жизни сознательная Чечня не хотела быть частью кремлевской паутины. Исторически Чечня всегда стремилась к независимости или автономии, противостоя политической и территориальной интеграции (читай: оккупации) с россией. Вооруженные конфликты, две чеченские войны... Какой была бы Чечня с Ахматом Кадыровым, мы уже никогда не узнаем, а вот его помет, Рамзан, превратил Чечню в очаг террористической активности, связанный с международным терроризмом, пока что подконтрольный кремлю. По мнению самого кремля...

Карманный песик Рамзанка уже давно превратился в бешеную свирепую собаку, которая представляет угрозу для национальной безопасности россии и создает напряженные отношения внутри страны. Хищение алмазов и других ресурсов республики вместе с благосклонностью "хозяина" позволили ему создать собственную армию. Но благосклонность путина уже давно вынужденная. Боевики кадырова расползлись по всей паутине и готовы при первой же возможности показать россии, кто здесь настоящий хозяин.

Определенным образом, надежды чеченского и российского народа сейчас совпадают. Сознательная часть этих обществ вполне понимает, что принесет им "ахмат-сила" - рабство. Настоящее средневековье, которое уже действует на территории Республики и все больше захватывает центральные регионы империи. "Простые" россияне на собственной шкуре ощутили, что такое "национальное меньшинство" и кто "хозяин земли русской". Глядя на раздутое от медленного яда лицо главного тик-токера, который уже превратился в кота Шредингера, и не понятно, жив он или мертв, приходит мысль, что кремль с путиным в конце концов решили избавиться от Рамзанки. Имея такую бешеную историю двойников, почему бы не убрать настоящего кадырова и не поставить вместо него похожее чучело? По опыту путинов...

Глупый паук полез на Украину, ослабив и без того прогнившую паутину. Диктатура трещит по швам. Украина стала катализатором цивилизационных процессов для россии, указав другим народам, национальностям и нациям, что "король-то голый"! Полный лютого презрения и ненависти даже к собственной "титульной" нации, путин не оставил никакой надежды "малым народам дружественной семьи" на любые улучшения униженного существования. Насмотревшись на то, как кремль обворовывает, убивает и насилует россиян, "братья меньшие" готовы уже сломя голову бежать из такой "семьи". Есть ли надежда на новую "беловежскую пущу", ведь сама пуща находится на территории некогда свободной страны, которая стала пожизненным сателлитом кремля? На "белорусскую" - нет, скорее уже на "якутскую" или Сибирскую "пущу".

Почему путинская россия до сих пор не распалась на мелкие государства? Что мешает старой паутине окончательно потерять прочность и разорваться на отдельные куски? Паук? Вряд ли. Старый, обессиленный, умственно недееспособный, с ослабленной и расшатанной вертикалью власти, с бессмысленной войной и экономическим упадком, он уже не способен контролировать и восстанавливать паутину. "Мощная центральная власть" так осточертела регионам, что надеяться на ее цементирующие свойства стало утопией. Репрессивная и карательная система? Что есть, то есть. Но война с Украиной ослабила даже внутреннюю систему террора. Безусловно, автозаков на россии гораздо больше, чем "армат", но на всех не хватит! Были бы эти "все"!

А вот именно со "всеми" на россии самая большая проблема. Слабая самоидентичность отдельных регионов привела к тому, что большинство жителей страны идентифицируют себя как "русские", а не как жители конкретного региона. Утопическая надежда оккупированных веками территорий быть причастными к великоимперскому мифу привела к появлению национального обобщения на фоне мнимой неполноценности "малых" народов. Поражение путинской россии в войне с Украиной важно не только для украинцев и мирового демократического сообщества. Для Якутии, Сибири, Карелии и других "приложений" к кремлевскому центру поражение кремля - едва ли не единственный шанс вырваться из паутины и почувствовать настоящую свободную жизнь.