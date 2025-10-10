'Серьезный вызов': Зеленский сказал, сколько ключевых объектов нужно защитить от российских атак системами ПВО

В Украине есть 203 ключевых объекта, которые нужно защитить от российских атак системами противовоздушной обороны. Это объекты энергетической и газовой инфраструктуры, а также водоснабжения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга. Он призвал партнеров поддержать Украину действиями, а не словами.

"Может, я забегаю вперед, но... без лишних деталей, чтобы не готовить врага... Я сегодня смотрю на Ставке - 203 ключевых объекта Украины, которые нужно нам защитить ПВО. Я не хочу сказать, что мы сделали и сколько у нас систем. Но вы поймите, что это 203 объекта", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что объектов гораздо больше, но речь идет именно о ключевых – энергетическая и газовая системы, водоснабжение и тому подобное.

"Серьезный вызов, но я уверен, что мы правильно движемся. Хочется делать это не в одиночку, чтобы партнеры поддерживали нас больше действиями, меньше – словами", - добавил президент.

Массированный обстрел Украины 10 октября

Ночью 10 октября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины более 450 дронами и десятками ракет.

Атака вызвала значительные разрушения энергетических объектов и перебои с электричеством во многих регионах. в ряде областей введены аварийные отключения света, иногда наблюдаются перебои с газо- и водоснабжением .

Аварийные обесточивания применяют в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично Черкасской областях.

В результате вражеского обстрела обесточена левобережная часть Киева, без света и некоторые районы на правом берегу, есть также перебои и с водоснабжением.

Основная масса "Шахедов", а также запущенная врагом по столице Украины баллистика летели преимущественно на Киевскую ТЭЦ. Катастрофы удалось избежать благодаря Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что гражданская и энергетическая инфраструктура остается главной целью российских ударов перед отопительным сезоном. Он призвал США, страны ЕС, "Большую семерку" к решительным действиям – усиление санкций против России и поставки систем ПВО, чтобы защитить украинское население.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна дать ответ России после террористических обстрелов энергетики, которые устроили оккупанты. Он отметил, что уже есть понимание, что нужно сделать дальше.

